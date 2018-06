BEKYMRET: Leder for voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, overvåker situasjonen i Norge. Foto: Silje Løvstad Thjømøe / VG

Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter: – En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange

Publisert: 25.06.18 04:20

INNENRIKS 2018-06-25T02:20:18Z

Kripos er bekymret for økningen i voldtekt på nett. I 2017 sto ti personer bak 1195 overgrep på nett, viser en ny rapport. Mange av ofrene er barn.

– Gjerningspersoner som begår voldtekt over internett rammer veldig mange, sier leder for voldtektsseksjonen i Kripos , Ann Kristin Grosberghaugen, til VG.

Voldtekt på internett: Voldtekten skjer over internett, uten fysisk kontakt mellom anmeldte og fornærmede. Voldtekt over internett av personer over 14 år innebærer at gjerningspersonen ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med

seg selv.

seg selv. Voldtekt over internett av barn under 14 år innebærer at gjerningspersonen får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang

med seg selv.

Kilde: Kripos

De ti gjerningspersonene som var registrert som anmeldt for å ha begått voldtekt over internett, var til sammen registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i 1195 seksuallovbruddssaker mot til sammen 520 unike fornærmede, viser en kartlegging Kripos har gjort.

– En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange. Ofte er det ikke de fornærmede som anmelder i slike saker, fordi mange av dem er barn. Politiet må spore opp gjerningspersonen, noe som krever store ressurser og kan gå på bekostning av andre saker. Det bekymrer oss, sier Grosberghaugen.

VG skrev onsdag om hvordan hundrevis av unge, norske jenter opplever å få nakenbilder av seg selv spredt på nett. Disse jentene er også ofte involvert i store sakskomplekser med mange fornærmede, men gjerningspersonene er ofte personer offeret kjenner fra før.

I saker som omhandler voldtekt på nett er det ofte ukjente gjerningsmenn som tar kontakt med tilfeldige offer.

BAKGRUNN: VG-spesial: Naken på nett - fem jenter forteller

Flere anmelder voldtekt mot barn

Antallet anmeldte voldtekt har økt siden 2015, viser rapporten «Voldtektssituasjonen i Norge 2017» fra Kripos. Fra 2015 til 2016 var økningen på 23 prosent. I 2017 har antallet stabilisert seg.

Kripos kaller det «alarmerende» at økningen i anmeldelser av fysiske overgrep i stor grad gjelder voldtekt av barn. Barn utsettes primært for voldtekt av sine nærmeste, som fedre og brødre, men også av personer de kommer i kontakt med på nettet, viser rapporten.

– Jeg håper økningen skyldes en større åpenhet i samfunnet, og ikke flere voldtekter. Vi ser at barn i større grad tør å snakke med en voksen de stoler på hvis de er blitt utsatt for overgrep, sier Grosberghaugen.

De andre hovedfunnene i rapporten er:

Antallet anmeldte voldtekter med fornærmede over 14 år stabiliserer seg, etter kraftig økning de siste årene.

Antallet anmeldte voldtekter med fornærmede under 14 år øker med 11 prosent fra 2016 til 2017.

80 prosent av de anmeldte for saker kodet som voldtekt av barn under 14 år var født i Norge.

I 45 prosent av sakene som gjelder voldtekt av barn under 14 år er det en familierelasjon mellom den anmeldte og barnet, og i 61 prosent av disse sakene ble far eller stefar anmeldt.

Festrelaterte voldtekter er fortsatt den største kategorien av anmeldte voldtekter, og antallet saker kategorisert som dette er høyere enn i noen av Kripos tidligere voldtektsrapporter.

Antallet overfallsvoldtekter har falt kraftig og er lavere enn noen gang.

Mangler mistenkt i flere saker

Ifølge rapporten kan økningen i antallet anmeldte voldtekter skyldes både mer åpenhet i samfunnet, samt at politiet og rettsvesenet har et bedre rykte nå enn for noen år siden.

Festrelaterte voldtekter har ligget mellom 38-48 prosent i årene 2011–2015, men øker til 44 prosent i 2017. Dette er den største enkeltstående gruppa.

– Kanskje har vi klart å få ned mørketall og flere sier ifra. Men kanskje klarer vi ikke helt å nå ut til aldersgruppen mellom 18–25, på tross av flere kampanjer. Det må vi jobbe med, sier Grosberghaugen.

– Fremdeles er det ikke alle som forstår at det å ha sex på fest med en person som er ute av stand til å motsette seg handlingen er voldtekt.

Politiet har vist at voldtektssaker skal prioriteres høyt, sier Grosberghaugen. I dag har vært politidistrikt et etablert team som skal jobbe målrettet med voldtekt over tid. Det har bidratt til avdekking av en rekke voldtektssaker, blant annet mot barn.

I 2017 var det 1968 anmeldelser, viser oversikten fra Kripos. I 15 prosent av sakene er det ikke registrert noen mistenkt eller siktet. 71 prosent av de som ble anmeldt for et seksuallovbrudd var registrert som mistenkt, siktet eller domfelt fra før.

97,6 prosent av de anmeldte var gutter. 2,4 prosent var kvinner.