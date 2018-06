VEIVALG: Snart skal Arbeiderpartiet konkludere om hva den nye asylpolitikken til partiet skal bli. Utvalgsleder Masud Gharahkhani har lagt seg på en streng linje. Foto: Ole Martin

Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk: Splittet om barns beste

Publisert: 21.06.18 18:46

Grasrota som ønsker seg en «mer human» asylpolitikk gir ikke opp i de splittende sakene om asylbarn, som har vært kjernen i to asyl-strider i partiet.

Utvalget som skal forsøke å samle et dypt splittet Ap i innvandringspolitikken har fire måneder på seg til å bli enige.

Innspillene til utvalget, som VG har gått igjennom, tyder på at det blir en krevende oppgave: Flere av de store lokallagene har lagt seg på en langt mykere linje enn utvalgslederen, Masud Gharahkhani.

De siste innspillene fra flere av de største Ap-lagene før sommeren, viser at tunge lokallag som har stått steilt bak flere asylopprør fortsatt ikke har rikket seg i flere av sakene som har splittet partiet. Men Gharahkhani tror de skal bli enige:

– Jeg er veldig sikker på det, det er god stemning i utvalget. Sosialdemokratiske partier må ta eierskap, og aldri overlate innvandrings- og integreringspolitikken til høyrepopulister, sier han til VG.

Gir seg ikke med asylopprør

Den største striden kan igjen bli om det såkalte rimelighetsvilkåret: Tunge Ap-lag som Trondheim og Bergen gir seg fortsatt ikke på at de vil gjeninnføre dette, viser deres innspill. Det samme har Oslo vedtatt i en nylig uttalelse fra representantskapet.

Rimelighetsvilkåret innebærer at enslige mindreårige ikke skal kunne bli sendt tilbake til internflukt i hjemlandet. Etter at Ap var med regjeringen på å fjerne det, har flere barn fått midlertidig opphold og blitt sendt tilbake etter fylte 18 år. Dette førte til internt asylopprør på Ap-landsmøtet i fjor, og Ap-ledelsen ble til slutt presset til å snu om de såkalte «oktoberbarna», slik at 139 personer får søknadene behandlet på nytt.

– Det er et viktig mål å hindre at unger blir sendt på flukt, men når de først har kommet til Norge, må barnas beste veie tungt. Særlig der det ikke er stor fare for å skape presedens, sier Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap.

Både Trondheim og Bergen mener barns beste må gå foran såkalte innvandringsregulerende hensyn. Oslo vil at barns beste skal få økt fokus, mens Bodø skriver i sitt innspill til utvalget at de er bekymret for hvordan barns rettigheter ivaretas i asylsaker.

– Kan det bli ro i partiet hvis de ikke tar tak i utfordringen med hvordan Norge behandler barn i asylsøknader?

– Jeg tror hele utvalget mener at vi har gode diskusjoner. Jeg er også opptatt av at vi nå skal ha arbeidsro i utvalget, og det er selvfølgelig min oppgave som leder at vi skal komme fram til en politikk vi kan stå sammen om, sier utvalgsleder Gharahkhani til VG.

Splid om Afrika-mottak

Bodø Ap slår fast at de ikke er enige i at Ap bør gå inn for asylmottak i Afrika, slik Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani har sagt at partiet åpner for.

Flere av lagene sier samtidig at de vil jobbe for et omforent europeisk asylsamarbeid.

I alle innspillene VG har sett, pekes det på at det er mer rettferdig å ta imot kvoteflyktninger for å hindre farlige fluktruter over Middelhavet. Dette har også Gharahkhani vært klar på.

Men noen vil ta imot langt flere enn de 2120 Norge skal ta imot i år: Trondheim Ap står fast på at de vil ta imot hele 7000 i året, over tre ganger så mye. Bergen og Hordaland Ap vil begge ta imot 5000. Oslo har også slått fast at de vil ta imot «flere kvoteflyktninger».

Buskerud Ap, som Gharahkhani sitter på Stortinget for, vil at det skal «sikres en god balanse mellom innvandring og integrering i Norge slik at vi klarer å håndtere integrering, og hindre fremvekst av parallellsamfunn».

– Må diskutere i en helhet

Migrasjonsutvalget skulle først levere sin innvandringspolitikk i august, og integreringspolitikken i januar. Nå skal i stedet begge feltene leveres sammen i oktober. Så vil forslaget sendes på høring til partiorganisasjonen.

– Hvilken retning skal politikken gå i – oppmykning eller innstramming?

– Vi har alle ulike utgangspunkt. Jeg har i alle fall klargjort hvor jeg står. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal komme frem til noe som samler oss, og det er det min oppgave som leder i utvalget å gjøre, sier Gharahkhani.

Det samme sier Roger Vallhammer, leder av Bergen Ap:

– Litt av bakgrunnen for at vi satte ned et utvalg, er at dette er et felt der det historisk har vært mye uenighet. Målet er jo å prøve å snakke sammen, sier han.

– Det er klart at dette er et felt vi diskuterer mye. Ap er et stort parti, og derfor er det uenighet på de fleste felt, men akkurat innvandring har de siste årene vært gjentagende. Det å klare å diskutere dette i en helhet, ikke bare isolert, som diskusjonene har vært tidligere, har kanskje vært utfordringen.