150 000 nordmenn rammet: Mia (31) har svettesykdom

150.000 nordmenn rammes av svettesykdom – mange uten at de selv vet det. I mange år gjemte Mia Ingebritsen (31) seg i store klær for å skjule svetteringene. Det skulle bare to behandlinger til for at hun ble helt frisk.

Det skjedde plutselig i midten av 20-årene: Store mengder med svette piplet konstant fra armhulene til Mia Ingebritsen (31). Uansett om det var kaldt, varmt, om hun sto stille eller var aktiv.