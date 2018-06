FORTEST MULIG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) sier det nå handler om å finne den beste måten å bygge ut Intercity på. Hans eget direktorat vil ha utsettelser i tidsplanene. Sarpsborg-ordføreren sier det blir møtt med avmakt og frustrasjon. Foto: Helge Mikalsen / VG

Distriktsopprop mot togutsettelser. Ordfører: – Føler avmakt og frustrasjon

Publisert: 30.06.18 05:43

INNENRIKS 2018-06-30T03:43:00Z

Til uken skal det avgjøres om det blir store utsettelser i togutbyggingen på Østlandet. I høringsbrev ber kommuner fra hele regionen Jernbanedirektoratet om å holde sine egne tidsløfter.

Tønsberg, Fredrikstad og Hamar ble i Nasjonal Transportplan alle forespeilet dobbeltspor innen 2024 . Intercity-utbyggingen skal gi bedre togtilbud mellom de store byene på Østlandet – og også kutte ned reisetiden til andre norske storbyer.

I vår kom imidlertid sjokkbeskjeden til pendlerne: Jernbanedirektoratet vil utsette Intercity-utbyggingen med flere år . Nå har høringsfristen på forslaget gått ut – og direktoratet sier til VG at de skal fatte en avgjørelse allerede i neste uke.

Distriktskommunene som rammes protesterer høylytt i sine høringssvar. Fra Vestfold, Østfold, Hedmark og Oppland er beskjeden klar: De ber om at tidsplanene Stortinget vedtok holdes.

– Klinkende klart: Hold fremdriften som forutsatt i Nasjonal transportplan. Alt annet vil være et gigantisk løftebrudd fra sittende regjering og Stortinget, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

Dette er Intercity- strekningene:

Hedmark: – Vi er misfornøyd

Fredrikstad-ordføreren påpeker at når togutbyggingen skjer har store konsekvenser for sted- og byutviklingen på hele Østlandet. Og mener en utsettelse vil få store negative konsekvenser for regionen.

Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan i fjor vår, med flertall fra Høyre, Frp, Venstre og KrF. Der lå det også tidsanslag. Beskjeden fra Hedmark er at de blir bekymret når det kommer varsel om utsettelser rett etter Stortinget kom med et tidsanslag.

– Vi er misfornøyd med utsettelsen som er varslet. Det er et dårlig signal når det varsles en utsettelse på to år nærmest før planperioden er i gang, sier fylkesråd Per Gunnar Sveen i Hedmark fylkeskommune.

Sarpsborg: – Avmakt og frustrasjon

Høringsbrev om å holde tidsanslagene kommer fra Oppland og Vestfold fylkeskommune, og kommuner fra Sarpsborg og Fredrikstad til Hamar.

Dette er saken Da Høyre, Frp, Venstre og KrF i fjor la frem Nasjonal transportplan, ble Tønsberg, Fredrikstad og Hamar alle forespeilet dobbeltspor innen 2024. Sarpsborg skulle få 2026 og Lillehammer 3034.

I februar la Bane Nor frem sitt forslag til handlingsprogram for å få gjennomført det. Der kom den første sjokkbeskjeden. De mener tidsplanen politikerne kom opp med var helt irrasjonell og foreslo utsettelser.

Jernbanedirektoratet stilte seg bak det – og sende ut en handlingsplan med utsettelser på høring.

Nå har høringsfristen gått ut – og i neste uke kommer Jernbanedirektoratet med sin dom. Den skal så innom Samferdselsdepartementet for endelig godkjenning, men det er ikke ventet at de vil gjøre store endringer.

– Vi føler en avmakt og en frustrasjon. Dette hindrer investeringer, det hindrer vekst, vi får ikke ta del i veksten i Oslo-området like raskt, det hindrer arbeidsplassvekst for innbyggerne og befolkningsvekst, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Se tidspunktene for ditt område:

Dette er utsettelsene Jernbanedirektoratet foreslo i vår:

Det er Jernbanedirektoratet som har sendt ut forslaget om hvordan Intercity skal bygges ut på høring – og foreslår utsettelser. De opplyser til VG at de har gått gjennom de over 100 høringsinnspillene – og vil felle sin dom over Intercity allerede i neste uke.

Regjeringen: – Skal ha en stor satsing

Deres dom skal så innom Samferdselsdepartementet, som skal sette endelig stempel på saken. Men trolig vil ikke de gjøre noen store endringer.

– Ikke med mindre de går fullstendig på tvers av det vi har sagt er ambisjonene politisk. Hvis de sier at en bedre måte å gjennomføre dette på eller en virkelighetstilpasning til ny kunnskap som har kommet det siste året, må vi forholde oss til det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til VG.

Bakgrunn: Derfor vil Jernbanedirektoratet utsette

Han sier de må ta hensyn til at grunnforholdene, blant annet rundt Sarpsborg, er dårligere enn de trodde da NTP ble vedtatt.

– Vil du sørge for at Tønsberg, Fredrikstad og Hamar likevel får dobbeltspor til 2024? Det er et ja- eller nei-spørsmål.

– Sånne spørsmål svarer jeg ikke på. Jeg ønsker det så fort som mulig, svarer Solvik-Olsen.

– Det jeg kan love er at vi fortsatt vil ha en stor satsing på jernbane og fortsatt skal bygge så mye mer enn det som er blitt bygd tidligere. Men handlingsprogrammet handler om å finne den beste måten å gjennomføre de politiske ambisjonene, sier han.