Samfunnstoppens forsvarer Ulf E. Hansen sier at det ikke er noe dramatikk i at han ønsker å avgi en ny og mer detaljert forklaring. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Terje Mortensen

Overgrepsiktet samfunnstopp vil forklare seg på nytt

Tarjei Abelsen

Publisert: 26.06.18 14:29

INNENRIKS 2018-06-26T12:29:13Z

Samfunnstoppen i Nord-Norge ber om å få tilbake almanakk og notat-bøker for å kunne gi en mer detaljert forklaring.

Mannens forsvarer Ulf E. Hansen mener politiet kunne levert tilbake beslagene for lenge siden. Det var NRK Troms som først omtalte saken.

– Hadde han fått tilgang til almanakken som han har brukt som forfallsbok, så ville han kunne være mer presis på hvor han befant seg på de ulike tidspunktene politiet har vært interessert i, sier Hansen til VG.

– Tror dere at forklaringen skal påvirke politiets tiltalebeslutning?

– Det vet jeg ikke, det kommer an på hvor viktig tidspunkt er for etterforskningen. Men et tenkt eksempel kan være at noen påstår at du har vært og gjort noe med dem i Harstad på et gitt tidspunkt, men at kalenderen viser at du var på ferie i Nice, sier Hansen.

Politiet regner med å være ferdig etterforsket og at de sender saken til vurdering hos Statsadvokaten i midten av juli.

– Det gjenstår kun småting og den nye forklaringen til siktede, sier etterforskningsleder Gøril Lund.

– Tror du den nye forklaringen vil endre deres beslutning i juli?

– Jeg vurderer det ikke slik nå, men det vet vi ikke før han har forklart seg, sier Lund til VG.

Torstein Lindquister hos Statsadvokaten i Troms og Finnmark regner med at de blir ferdig med sin vurdering innen utgangen av august.