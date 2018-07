Blomstervasen kan være en potensiell brannfelle

Publisert: 02.07.18 19:55

INNENRIKS 2018-07-02T17:55:02Z

Kristoffer Skjønhaug Reinertsen fikk seg en overraskelse da han skulle pynte opp med blomster på bordet i finværet.

Inne hos seg selv i Gressvik utenfor Fredrikstad, plasserte Skjønhaug Reinertsen en vase med blomster på bordet. Han ble mildt sagt overrasket over det som hendte sekunder etter.

– Det begynte å ryke i bordet, forteller Kristoffer Skjønhaug Reinertsen til Fredriksstad Blad , som først omtalte saken.

I videoen han har delt på Facebook, og som er tilgjengelig øverst i saken, kan man tydelig se solen svi merke i bordet gjennom vasen. I skrivende stund er videoen sett mer enn 362.000 ganger og delt av mer enn 4.000.

Skjønte ikke hvor svimerkene kom fra

Til VG forteller han at han fjernet vasen straks han så røyken, men syntes det hele var så spesielt at han måtte sjekke om det skjedde en gang til. Sekunder etter at vasen ble plassert i solen på bordet skjedde det samme igjen.

– Det ble et svimerke. Den varmen som var der klarte man ikke å holde fingeren foran en gang. Om det hadde vært noe annet lettantennelig der, så hadde det nok tatt fyr, forteller Skjønhaug Reinertsen.

Han forteller at de har hatt svimerker på duken tidligere, uten å skjønne hva det kom av.

– Det skjønner vi nå, sier han.

Kan starte branner

Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, forklarer at årsaken til at det blir så varmt er at glasset får en slags forstørrelsesglass-effekt eller optisk fenomen.

– Jeg er sikker på at folk kan finne svimerker, for eksempel på balkongene sine, som de lurer på hvor kommer fra, og her har du svaret. Dette er en av de tingene som i verste fall kan starte branner, forteller Folgerø Dalen.

Han sier brannvesenet har sett tilfeller av brann som følge av dette både innvendig og utvendig, og at det er noe som bør tas hensyn til.

– Folk bør hindre at sollyset får tilgang på gjenstander innendørs, og samtidig tenke på det de setter igjen utendørs. Solen kan skape mye glede, men også mange bekymringer, sier Folgerø Dalen.

Hjemme i stuen i Gressvik har nå vasen blitt plassert et annet sted en midt i solsteken på bordet.

– Vasen står fortsatt i huset, men ikke midt på bordet. Den får ikke slippe til i solen uten oppsyn mer, sier Skjønhaug Reinertsen.