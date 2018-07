ÅSTED: Én person er knivstukket i Behrensgate i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Knivstikking på bar i Oslo - kvinne kjørt til sykehus med skader

Publisert: 01.07.18 19:28 Oppdatert: 01.07.18 20:22

En kvinne er skadet etter å ha blitt knivstukket på Tiffani Café på Frogner i Oslo.

Skadeomfanget på det skadede er foreløpig ukjent. En mistenkt er pågrepet, skriver politiet .

Hendelsesforløpet er ikke avklart. Politiet er på stedet med flere enheter.

– Den første patruljen begynte med førstehjelp, det ble overtatt av ambulanse, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til VG.

Den skadede er en kvinne. Hun er kjørt til Ullevål sykehus.

– Den mistenkte er en mann. Jeg kan ikke si noe mer om ham per nå.

– Personen som er pågrepet, ble holdt igjen av andre personer som befant seg på stedet, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var masse vitner på stedet, ifølge operasjonslederen.

Et vitne forteller til VG at en gruppe personer skal ha overmannet den mistenkte, og hadde kontroll på ham, fram til politiet kom. Han forteller at han var tilstede under hele seansen, som skal ha funnet sted inne på en bar. Etter knivstikking skal kvinnen ha blitt liggende på bakken.

Hausvik bekrefter at hendelsen skal ha skjedd inne. Den mistenkte er på vei til arresten.

Et annet vitne VG har pratet med, som forteller at hun er ambulansestudent, forteller at hun var på stedet, og at den skadede ikke skal ha vært ved bevissthet da ambulansen kom. Vitnet forklarer at hun var med på å legge den skadede i stabilt sideleie og gi hjertekompresjoner.

VG har sett levende bilder fra stedet. En mann blir satt i håndjern av en politibetjent bak baren etter hendelsen. Video utenfra baren viser en rekke mennesker som skynder seg ut.

VGs journalist på stedet opplyser om at politiet fortsatt foretar vitneavhør på stedet.

Operasjonsleder ønsker ikke å gå ut med omtrentlig alder på de involverte.

Relasjonen mellom de involverte er foreløpig ikke kjent, sier politiet til NTB.

Området er sperret av.

Saken oppdateres.