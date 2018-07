Lover svar om Turøy-ulykken: Denne lille skaden førte til helikopterstyrt

HER STARTET DET: Havarikommisjonen skrev i 2017-rapporten at de hadde registrert fire små skader på overflaten på et av tannhjulene i hovedgirboksen. Det største av dem kan ses nederst til venstre på bildet. Fra skadene gikk det utmattelsessprekker. Tannhjulet brakk. Helikopteret styrtet.

Foto: AIBN/Qinetiq