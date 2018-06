HVEM SKAL SKAMME SEG: VG intervjuet stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) på hennes stortings-kontor mandag ettermiddag. Foto: Trond Solberg

Listhaug slår tilbake: Bevilget selv penger til romfolk-overnatting

Publisert: 18.06.18 16:40 Oppdatert: 18.06.18 17:04

Sylvi Listhaug (Frp) tar skarp avstand fra å bruke av skattebetalernes penger til overnatting for romfolk - selv om hun som statsråd var med å bevilge penger til humanitære tiltak for utenlandske tiggere.

– Politikerne burde skamme seg, sier Sylvi Listhaug til VG.

Og legger til:

– Kanskje jeg også må skamme meg litt om jeg har vært med på det. Men jeg mener det er helt feil at norske skattebetalere skal være med å finansiere opphold for utenlandske tiggere eller turister, sier Listhaug til VG.

Eier ikke skam

I forrige uke kommenterte hun nedleggelsen av et sykehjem i Oslo, og koblet det til at Kirkens Bymisjon, som eier det gamle sykehjemmet, har åpnet bygget som overnattingstilbud for romfolk:

«Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?», skrev Listhaug.

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner, og flere aviser kritiserte henne for å skrive mot bedre vitende, og for dobbeltkommunikasjon. Dette skrev VG på lederplass lørdag:

«Sylvi Listhaug ordlegger seg pinlig nøyaktig i sin Facebook-post om St. Halvardshjemmet og romfolk – og samtidig grovt misvisende».

Byrådet bør skamme seg

– Etter din mening, hvem er det som bør skamme seg her?

– Byrådet i Oslo med Ap og SV i spissen skal skamme seg. De har lagt ned nesten 300 sykehjemsplasser. Vi vet at behovet er stort. Og vi får henvendelser hit fra familier. Det er feil prioritering.

– Sykehjemmet ble stengt fordi det var gammelt og rommene var uten bad. Var det en feil beslutning?

– Ja, når det er slik som på St. Halvardshjemmet at de trivdes så utrolig godt, så må vi ta inn over oss de menneskelige aspektene. Eget bad er ikke alltid det viktigste, men at det er varme, omtanke og dedikerte ansatte der. Da må man ta hensyn til pårørende og de eldre som bor der.

Mot beboernes ønske

– Som byråd i Oslo la du selv fram en plan for å modernisere sykehjem. Var det feil å prioritere høyere standard fremfor de eldres trivsel?

– Det er riktig å heve standarden, men jeg skrev ikke i den planen at man skulle legge ned sykehjem uavhengig av hva pårørende og de eldre selv ønsket.

– Stod det i din plan at man skulle spørre pårørende først?

– Det sto at man skulle ha som mål å ha flest mulig sykehjemsplasser med bad. Men det står ingenting der som påla Ap og SV å legge ned St. Halvardshjemmet syv-åtte år senere. Det er ansvarsfraskrivelse å skylde på den planen.

– Hva gikk planen ut på da?

– At det var behov for å modernisere, men man kan ikke gjøre det løsrevet fra hva beboerne selv gir uttrykk for. Derfor var det feil bare å kaste dem ut og flytte dem til andre sykehjem mot deres vilje.

– Det var vel Oslo Bymisjon som ikke ville søke forlengelse?

– Såvidt jeg forstår ble det stilt krav som Oslo Bymisjon ikke kunne innfri. Derfor måtte de flytte. Det synes jeg er synd.

– Så da må Oslo Bymisjon også skamme seg?

– De som bodde der ønsker å ende sine dager der. Det var det ikke lagt til rette for.

– Du skriver at beboere og pårørende gråt. Vet du det sikkert?

– Det var i alle fall mye fortvilelse. Det kunne man se i NRKs dokumentar.

Peker på Kirkens Bymisjon

– Hvem har ansvaret for at det senere har bodd romfolk der?

– Det er Kirkens bymisjon som eier det, men Oslo kommune som tar den største regningen. Og Justisdepartementet.

– Så Kirkens bymisjon eier ingen skam?

– Jeg mener at norske politikere som finansierer et overnattingstilbud for romfolk, eller turister som er her, bruker skattepengene helt feil. Pengene burde vært brukt på andre ting. Man eier ingen skam når man finansierer dette.

– Hva gjorde du selv som justisminister for å stoppe dette?

– Jeg overtok departementet i år, da var budsjettet vedtatt av Stortinget.

– Bør din forgjenger som justisminister, Per-Willy Amundsen, skamme seg da?

– Nei. Frp må godta mye i budsjettet som vi ikke ville støttet om vi styrte alene.

Ikke helt oversikt

– Men du satt selv i regjeringen da pengene ble bevilget. Protesterte du?

– Jeg har ikke helt oversikt over saksbehandlingen her, men jeg mener uansett at det er feil bruk av skattebetalernes midler. De som kommer til Norge, må finansiere det selv eller reise herfra. Det er det som er så naivt. Romfolk som tigger er til irritasjon for mange. Det andre er at mange av dem driver med kriminalitet, som prostitusjon og pillesalg. Det avdekket NRK i Bergen.

– Du hevder videre at det er en sammenheng mellom at de eldre ble kastet ut og at romfok tas inn?

– Det hevder mediene. Men VG skriver jo selv i lederen at det ikke er noe feil i det jeg skriver. Men mediene tolker teksten kreativt. Jeg vil likevel takke norske aviser for at de setter saken på dagsorden og gir meg mulighet for å få ut budskapet, nemlig at norske skattebetalere finansierer romfolk.

Ville aldri foreslått

– Og der har Frp et medansvar?

– Frp ville aldri foreslått dette om vi hadde styrt Norge alene. Det er i alle fall helt sikkert. Men vi styrer med andre partier. Derfor er det deilig at jeg nå kan si nøyaktig det jeg mener.

– Men dere godtok det, og har vel dermed et medansvar?

– Det er politikerne som burde skamme seg.

– Hva svarer du til påstanden om at du kommuniserer mot bedre vitende?

– Det er helt feil. I politisk kommunikasjon er det mange som skriver side opp og side ned. Men her gjelder det å være lettfattelig og «to the point». Norske kommentatorer har en standard for meg og en for andre politikere. Men jeg skal ikke forandre meg, sier Sylvi Listhaug.

PS: Etter intervjuet opplyser Listhaug til VG at ordningen med humanitær bistand til EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge, ble først innført i Revidert nasjonalbudsjett i 2013, altså under den rødgrønne regjeringen.

