MOTSTAND: KrF-leder Knut Arild Hareides råd om at partiet må gå mot Jonas Gahr Støre, ikke Erna Solberg, har skapt bølger i deler av KrF. Foto: Tore Kristiansen

Fylkesleder ber KrF-ere slutte å kreve Hareides avgang

KrFs leder i Telemark er ikke nådig i sin dom over kolleger som krever at KrF-leder Knut Arild Hareide må gå av.

Hareide gikk fredag ut og sa at han helst ville at KrF skal gå inn i regjering med Ap og Sp . Det er store deler av partiet mildt sagt uenige i. Meningene er splittet fra grasrota og helt opp i partiledelsen .

Fylkesleder Erik Næs forstår ikke kollegene som sier at de ikke vil stemme på partiet hvis KrF går mot venstresiden. Eller de som sier at Hareide må gå.

– De som nå går ut og sier at partilederen må gå, forstyrrer prosessen. Å si at «jeg melder meg ut hvis dette går feil vei», er også å forstyrre prosessen. Jeg synes det er uheldig av våre politikere å gjøre det, sier fylkesleder Erik Næs til VG.

Maner til samling

Telemark-lederen er enig med Hareide og vil at KrF skal se til Ap og Sp. Det har han fem andre fylkesledere med seg på. Men så er det minst fem fylkesledere som vil i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Før Hareide skal på sitt første «folkemøte» med lokale KrF-ere i Vennesla i kveld, har han gjentatte ganger måtte svare for om han blir sittende hvis han taper på landsmøte.

Flere lokalpolitikere mener da at Hareide ikke kan bli sittende som leder.

– Noen vil være fornøyd og noen vil være misfornøyd uansett hvilken vei vi går, sier fylkeslederen i Telemark.

– Hvis resultatet blir noe annet enn det jeg ønsker, vil jeg mane til samling i partiet. Jeg vil aldri finne på å si at jeg melder meg ut hvis vi samarbeider med H, V og Frp. Alle sentrumsparti bør regne med at man over tid skal samarbeide begge veier, sier Næs.

Forstår ikke kritikere

– Kan du forstå at enkelte i partiet ikke kjenner igjen KrF hvis dere går i regjering med Ap og Sp?

– I lys av at KrF på kommune- og fylkesnivå har samarbeidet med Sp og Ap, skjønner jeg ikke at noen vil slutte å stemme KrF hvis vi gjør det på nasjonalt nivå, sier Telemark-lederen.

– Du oppfordrer til ikke å så splittelse?

– Helt riktig. Det er lov og påvirke og si meningen sin, men jeg synes det er for konfronterende å si «lederen må gå» eller «jeg slutter å stemme KrF hvis vi går den ene eller andre veien». Etter landsmøtet kan det hende noen vil ytre seg sterkt, men vi kan ta den diskusjonen da. Selvfølgelig har Hareide partiets tillit, sier fylkeslederen.