UNG: Tispen som ble felt lørdag skal ha vært mellom to og tre år gammel. Foto: Statens naturoppsyn

Skjøt ulvetispe på Krokskogen

INNENRIKS 2018-10-06T15:28:00Z

En ung tispe er felt av elgjegere på post.

Publisert: 06.10.18 17:28

Lørdag ble en ulvetispe skutt på Krokskogen, i den delen av marka som ligger i Buskerud . Aftenposten meldte om fellingen først.

– Det var et lag med elgjegere som var ute, og fikk ulven forbi på post, sier rovviltansvarlig Espen Marker til VG.

Ulven er felt i Region 2 under fylkesmannen i Buskerud. Her startet fellingsperioden den 1. oktober, og det er gitt lisens på to ulver. Tispen som ble skutt lørdag var den første i perioden som strekker seg til mars neste år.

Jegeren som skjøt hadde lisens, og alt var etter boka, forteller Marker.

Tispen som ble felt er relativt ung, anslått til to-tre år.

Mandag ble et elgkalv-kadaver funnet i det populære turområdet ved Sognsvann, rett nord for Oslo, relativt nær bebyggelse. Den bar tydelige spor av å ha blitt tatt av ulv. Det er ikke klart om tispen som ble skutt lørdag er den samme, men det er ingen tvil om den kan ha beveget seg dit.

– Det kan absolutt være den, men meg bekjent har vi ikke noe DNA fra ulven som var på Sognsvann, så det blir vanskelig å fastslå.

Elgjegerne som skjøt ulven lørdag var langt fra bebyggelse. Nå skal tispens DNA testes mot materialet til Statens naturoppsyn for å kartlegge dens bevegelser. Skrotten er forøvrig jegerens eiendom.