SAFEN: Safen inneholder et preparat med tre beholdere som inneholder radioaktive isotoper av stoffene strontium, americium og cesium. Foto: NTNU

Safe med radioaktive stoffer på avveie fra NTNU

NTNU mistenker at safen er stjålet og advarer mot å prøve å åpne safen.

Publisert: 03.09.18 13:28

Safen skulle i løpet av sommeren fraktes fra Kalvskinnet til Gløshaugen i forbindelse med flytting av fagmiljø på universitetet, men i flytteprosessen ble safen borte.

Det skriver Adresseavisen, som omtalte saken først.

– I utgangspunktet trodde vi at safen var blitt levert på feil sted, men nå mistenker vi at den er stjålet, sier fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU til avisen.

Ifølge Adresseavisen inneholder safen et preparat med tre beholdere som inneholder små mengder radioaktive isotoper av stoffene strontium, americium og cesium.

Kaarø sier til VG at innholdet i safen i utgangspunktet ikke er helsefarlig, og at beholderne i safen må aktivt ødelegges og innholdet inhaleres eller sniffes for at det skal medføre noen helseskade.

Dekan Geir Egil Dahle Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk sier til Adresseavisen at de advarer likevel mot å prøve å åpne safen, dersom noen finner den.