NYTT KART: I forbindelse med ny forskrift om luftbårne sensorsystemer, har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet publisert dette kartet. Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndig

Topphemmelige militærbaser avslørt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert et kart over Forsvarets installasjoner og anlegg, inkludert strengt hemmelige anlegg.

NTB

Publisert: 27.09.18 08:38 Oppdatert: 27.09.18 09:03

Publiseringen av det interaktive kartet kommer som følge av et oppdrag gitt av regjeringen. Målet med kartet å yte veiledning til droneoperatører og på den måten gjøre det enklere å filme og fotografere fra luften med droner, skriver Aldrimer.no

Kartet inneholder midlertidige markeringer av forsvarsanlegg, samt NATO-baser. I tillegg er de markert med nøyaktige kartkoordinater.

Reaksjoner

Det har fått eksperter til å reagere. Kommandørkaptein og tidligere sjef for Sjøheimevernet, Svein Jarle Jacobsen, er blant dem som er rystet etter at han ble gjort oppmerksom på kartet gjennom nettstedet Aldrimer.no.

– Det må da gå an å bruke hodet. Hva er det egentlig Nasjonal sikkerhetsmyndighet her holder på med? Ved et kjapt søk finner du enkelt skjermingsverdige objekter. Dette er katastrofalt når det kommer til operasjonssikkerheten. Dette er å bekrefte mye av det Russland alt vet om oss. Jeg kan nesten ikke tro at de virkelig har gjort dette, sier han.

Tidligere etterretningstopp Ole Kaldager mener publiseringen er en gavepakke til russisk etterretning. Mens andre peker på at det har bidratt til å svekke Norges forsvarsevne.

Veiledningsansvar

Verken statsminister Erna Solberg eller Forsvarsdepartementet har ønsket å kommentere saken ytterligere overfor nettstedet.

Avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM uttaler at norske myndigheter har et veiledningsansvar for å vise hvor det er ulovlig å filme eller fotografere. I tillegg mener NSM at databasen kun omtaler hvilke områder det er forbudt å bruke droner, og at kartet ikke gir opplysninger om hva slags type anlegg som skjuler seg bak markeringene.