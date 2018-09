OPPRØRT: Siri Staalesen (Ap) synes det er hårreisende at unge asylsøkere har følt seg forpliktet til sex. Her på et orienteringsmøte på Holmlia tidligere i år. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Integreringspolitiker om sexpress på asylmottak: – Opprørende og uakseptabelt

INNENRIKS 2018-09-25T03:33:41Z

Integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Staalesen, krever bedre svar og konkrete tiltak fra justisministeren mot utnyttelse av unge menn på asylmottak.

Publisert: 25.09.18 05:33

Lørdag kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak. Mennene fikk gaver, penger og hjelp – og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

– Det er helt hårreisende. Selv om mennene er over seksuell lavalder, er de en sårbar gruppe, sier integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Staalesen og fortsetter:

– Dette bør anmeldes. Jeg håper de som er utsatt for dette, har folk som kan hjelpe dem med å anmelde, dersom de ønsker det. Det er helt opprørende og uakseptabelt.

Staalesen håper asylmottakene får tematikken på dagsorden og endrer rutiner for at slike forhold ikke skal forekomme.

– Det er helt klart at det er forbudt. Denne saken avdekker at det er en jobb å gjøre, sier hun.

Staalesen mener dette er så alvorlig at hun snarest vil bruke Stortinget for å spørre justisministeren om hvilke konkrete tiltak han vil iverksette.

– Ser alvorlig på all form for overgrep

VG har gitt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anledning til å møte VG og lese avsløringen, dette har justisministeren takket nei til. I stedet svarer han på spørsmål over e-post.

Wara svarer ikke på hva han som justisminister tenker om at forhold, der eldre kvinner utnytter unge mannlige asylsøkere, beskrives som «ikke uvanlig» av flere unge menn ved mottakene. På dette og flere andre spørsmål viser han til UDI.

På spørsmålet om Frp ønsker å sette fokus på asylsøkere som misbrukes av nordmenn, svarer Wara:

– Som Justis- og beredskapsminister fokuserer jeg på å redusere vold og overgrep i Norge, helt uavhengig offerets eller overgriperens nasjonalitet.

Spesialkonsulent ved Pro Senteret, Ulla Edith Bjørndal, viser til holdninger og debatt som ofte handler om å unngå at asylsøkere misbruker norske kvinner. Dette mener hun resulterer i at unge menn som misbrukes av norske kvinner ikke får fokus.

– Mener justisministeren det ligger noe i denne påstanden?

– Nei, vi ser alvorlig på all form for uønsket seksuell adferd, også i mottak, sier han.

Reagerer på Waras svar: - Alt for passivt!

Staalesen i Ap er ikke imponert over svarene fra Wara og kaller dem standardformuleringer.

– Har ikke justisministeren forstått at dette dreier seg om overgrep og grov utnyttelse av unge sårbare mennesker? Skal han virkelig ikke gjøre noe som helst? spør hun.

Det finnes i dag ingen varslingsrutiner for unge menn som opplever sexpress fra frivillige på asylmottak.

Staalesen utelukker ikke at hun vil følge opp med representantforslag for å få nødvendige tiltak på plass.

– Det å få på plass varslingsrutiner er viktig, men vi kan gjøre mer enn det. Alle skal ha vern mot overgrep, uansett alder, sier hun.

Krever rutiner

Heller ikke leder for Stortingets kommunalkomité, som blant annet har ansvar for innvandringspolitikk, Karin Andersen (SV) lar seg berolige av svarene fra Wara, og sier hun vil ta steget videre for å løfte en sak mot regjeringen.

– Mange asylsøkere er desperate, alene og har et ekstremt behov for nærhet og ømhet, noe som gjør dem svært sårbare for å bli utnyttet og for overgrep, sier hun.

– Det er svært alvorlig, mener hun.

For å unngå at unge mannlige asylsøkere blir utnyttet, trenger mottakene tilstrekkelig bemanning og klare rutiner og prosedyrer for å unngå og stoppe slike forhold, på samme måte som på mottak for mindreårige, mener Andersen.

– Asylsøkere må selv få klar informasjon om det, slik at de vet at de vil få all støtte hvis de sier nei, og at de vet hvem de skal varsle, sier hun.