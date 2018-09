SISTE FARVEL: En stor del av Kragerøs befolkning tok fredag avskjed med Henning Bentsen. Foto: Geir Olsen

Siste begravelse etter veteranbil-tragedien: – Himmelen blir ikke den samme

INNENRIKS 2018-09-14T11:25:16Z

KRAGERØ (VG) Kragerø-borgerne tok et gripende farvel med bareier og lokalkjendis Henning «Dose» Bentsen fredag. Han er den siste av de fem døde fra Rjukan-ulykken som begraves.

Publisert: 14.09.18 13:25

– Fem gode venner var på tur, så skjedde den tragiske ulykken. En hel by er rammet av sorg, fastslo sokneprest Harald Gulstad foran en fullsatt kirke og på video til en like fullsatt Metodistkirke og til hundrevis av mennesker på kirkebakken.

Fire av de fem omkomne kom fra Kragerø etter at en veteranbil kolliderte på Rjukan forrige søndag. Den femte var Wenche Kise (født 1968) fra Skien, som ble bisatt fra Gjerpen kirke onsdag.

Tirsdag, torsdag og fredag har det vært begravelser i Kragerø kirke . Anne Kristin Isaksen (født 1959), Berit Bjørnsen (født 1955) og Jan Bjørndal (født 1955) har blitt gravlagt tidligere i uken. Fredag tok befolkningen i den idylliske kystbyen et siste farvel med Henning Aabøe Bentsen (født 1962).

Han var kjent som «Dose» i Kragerø, og var en som «alle» i byen visste hvem var. Han drev den populære puben «Stopp en halv» og var en lokal kulturpersonlighet som blant annet fikk kommunens kulturpris i 2011.

– En mann med over 700 mennesker i 50-årslaget sitt sier noe om et menneske som satte spor etter seg både i byens og i menneskers liv, sa soknepresten i sin tale.

– Både byen og mange miljøer her er blitt fattigere. «Stopp en halv» var en egen kulturetat her i Kragerø, faslo Skulstad.

Henning Bentsens mor Astrid holdt en rørende tale, som fikk fram enda flere lommetørklær hos de fremmøtte.

– Vi må gjøre så godt vi kan og «ta det derfra», som du ville ha sagt, sa moren og fortalte om en gutt som tidlig var veldig interessert i biler - og som startet med bilopphogging ved hjelp av en hammer på lekebilene sine. For deretter å angre seg kjapt ...

En av de ansatte på «Stopp en halv», Charlotte Therkelsen, fastslo i sin tale at «vi har ikke bare hatt en jobb, vi har forvaltet et livsverk, et høyt elsket livsverk».

– Det var nesten familiært å jobbe for «vaktmester Bentsen», fortsatte Therkelsen, som også er varaordfører i byen.

– Det er fristende å si at himmelen ikke blir den samme med Henning, sa soknepresten i sin tale.

Etter begravelsen blir kisten kjørt i kortesje til kirkegården på Kalstad. I forbindelse med Henning «Dose» Bentsens bortgang er det også opprettet et minnefond, som skal dele ut priser til kulturelle formål.

Alle politiske møter er avlyst i Kragerø denne uken. Ulykken preger på alle måter telemarksbyen med rundt 5500 fastboende.

Elsa Maria Manojlovic Eikenes beskrev på Facebook at Bentsen «var Kragerø». Han var en institusjon i Kragerø-samfunnet og eide også veteranbilen Cadillac Coupe deVille fra 1959.

På minneveggen på nettet har folk blant annet skrevet om Henning «Dose» Bentsen at «Kragerø blir aldri det samme uten deg og påfunnene dine», «så mye du var for mange i vår lille perle» og «det vil ikke lenger bli det samme å besøke Kragerø».