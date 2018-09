BLE SKADET: Lars Kjellgren og hunden Bonzo fikk et skummelt møte med ulveflokken i Glorviksætra mandag. Foto: Privat

Hunden Bonzo ble angrepet av ulveflokk - reddet av eieren: – Det ekleste jeg har opplevd

INNENRIKS 2018-09-11T20:44:14Z

Jegeren Lars Kjellgren hadde akkurat sluppet løs hunden Bonzo, da han hørte «et hyl som gikk rett inn i ryggmargen».

Publisert: 11.09.18 22:44

Mandag var Lars Kjellgren ute med elghunden Bonzo i Glorvigsætra i Hedmark for å trene til jaktsesongen. Da han slapp hunden løs for å løpe ute i myr, skal den ha løpt rett inn i en flokk ulver.

– Det ble et helvetes leven, rett og slett. Den skrek, og jeg skjønte ingenting. Jeg løp alt jeg orket bortover myra, mens hunden hylte igjen. Det hylet gikk rett inn i ryggmargen, forteller Kjellgren til VG.

Etter hvert så han «en hel haug med haler».

– Jeg løp nærmere mens jeg skrek og beljet, og tok frem børsa på skuldra og skjøt i været. Da hoppet fire ulver av hunden min. Litt lenger borte sto ytterligere tre ulver, sier han.

Kjellgren forteller at de fire voksne ulvene ble stående noen meter bortenfor og se på ham mens hunden kom tilbake.

– Mens vi gikk nedover mot bilen fulgte to av ulvene oss nedover. Det som skremmer meg mest er at de ikke ville vike fra meg. De var ikke redd for meg i det hele tatt, sier han.

Tenkte aldri på å skyte ulven

Kjellgren sier at han aldri tenkte på å skyte noen av ulvene, og at han kun fokuserte på å få hunden bort.

– Så fikk ulv være ulv, så lenge jeg reddet hunden min. Jeg får kanskje være den udugelige jegeren som ikke bruker nødvergeretten min ved det fulle, men jeg reddet hunden min, og det kan ingen ta fra meg, sier han.

– Jeg trodde jeg satt med fasiten på hvordan man skulle gjøre dette når man havnet i en slik situasjon, men det var kun hunden min som betydde noe. Jeg anser meg selv som en habil skytter, men det å sikte med børse rundt min egen hund var aldri noe tema.

Selv har Kjellgren aldri møtt på ulv tidligere. Han sier at folk som er i tvil om de har sett rev eller ulv «garantert» har sett rev.

– For når du ser en ulv, så er det ingen tvil. De er enorme, spesielt på nært hold.

Har fått sterke medisiner

Til tross for dårlige odds, slapp Bonzo unna med livet i behold. Han går nå på sterke medisiner etter å ha fått bekkenbrudd og en avrevet muskel.

– Han går ikke pent nå, men han har bare fått skader bak under buken. Det har vært ganske harde tak. Vi vet jo ikke helt hvordan det går ennå, men det ser positivt ut. Vi hadde flaks, sier Kjellgren.

– Det er det villeste jeg har vært borti, og det ekleste i samme slengen.

Tirsdag dro Kjellgren tilbake til stedet med rovviltkontakt Simen Bredvold fra Statens naturoppsyn (SNO), som tok bilder av både hunden og stedet hvor angrepet skjedde, samt samlet inn DNA.

Bredvold sier til VG at han ikke er i tvil om at Bonzo ble angrepet av ulv.

– De bittene som er på hunden nå er veldig typiske. Det er innenfor ulvesonen, og Kynnareviret har vært der i flere år, forklarer han.