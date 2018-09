Jukset på teoriprøven – må i fengsel

To brødre er i Fredrikstad tingrett dømt til fengsel i 24 dager for juks da de gjennomførte teoriprøven for førerkort.

NTB

Publisert: 11.09.18 08:58

Den ene av brødrene skulle ta teoriprøven for bil i vår, men på grunn av begrensede norskkunnskaper fryktet han å stryke på prøven Han kontaktet derfor en mann som hjalp ham til å jukse på prøven ved å ha en øreplugg og innsydd mobiltelefon med kamera i klærne, skriver Fredriksstad Blad .

Vedkommende ønsket i utgangspunktet ikke å gjøre dette, men fikk etter hvert vite at også broren hadde gjennomført prøven på denne måten. Han betalte til slutt 3.000 kroner for å få hjelpen han trengte til å bestå.

Begge brødrene gjennomførte prøven ved Statens vegvesens lokaler i Oslo. De har tilstått og begge er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel.