SAS-fly måtte snu - crewet ville ha jobbet for lenge

Et fly som skulle landet i Bergen i kveld måtte returnere til Las Palmas.

SK 7366 var på vei til Bergen fra Kanariøyene da flyet måtte fly tilbake til Las Palmas. Det fører til at flyet blir drøyt seks timer forsinket og lander litt før halv fire i natt, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS.

– Det er riktig at flyet returnerte til Las Palmas. På grunn av en forsinkelse fra Las Palmas fant de ut i luften at de ville komme over de myndighetsbestemte hviletidsbestemmelsene. Vi setter sikkerheten høysetet, derfor valgte man å returnere.

– Burde de ikke funnet ut at de ville gå over før de forlot Las Palmas?

– Jeg skal ikke si at de ikke har tenkt på det. Det er et regnestykke, og man har finregnet på hviletid underveis og funnet ut at man kom noen minutter over. Det er veldig leit for passasjerene at det blir forsinkelser, sier Sund.

Siste: Tonje Sund opplyser til VG 23.30 lørdag kveld at det var sterk motvind mens flyet var i luften som ville gjøre utslag på flytiden.

