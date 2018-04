Anker frifinnelsen av Harnes og Betew

Publisert: 09.04.18 21:09 Oppdatert: 09.04.18 21:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-09T19:09:34Z

Metkel Betew og Bandidos-profil Lars Harnes ble begge frifunnet for drapsplanlegging. Nå har påtalemyndigheten anket Oslo tingretts dom.

– Vi mener at tingretten har falt ned på feil resultat, og vil dermed be lagmannsretten om en ny full behandling av drapsdelen i dommen, sier statsadvokat Alvar Randa til VG.

Det var TV2 som først omtalte anken mandag kveld.

Påtalemyndigheten mente at Harnes og Betew inngikk planer om å drepe heleridømte Imran Saber , også kjent «Onkel Skrue».

Begge to risikerte lange forvaringsstraffer, men de ble begge frikjent på de mest alvorlige punktene i tiltalen .

Bakgrunn : Tiltalt for planlegging av drap, ran og narkosmugling

Betew ble dømt til fem år og fire måneders fengsel for å ha vært hjernen bak innførselen av 50 kilo cannabis. Bandidos-profil Harnes ble frikjent for drapsforbund, men ble dømt til fem års fengsel.

Men statsadvokaten varsler altså omkamp om disse punktene. Randa sier til VG at de nå anker frifinnelsen av Harnes og Betew for drapsforbund, medvirkning til drapsforsøk og drapsforsøk.

Flere frifinnelser

Den omfattende straffesaken mot ligaen i Oslos kriminelle underverden startet i Oslo tingrett i september. Totalt 13 menn var på tiltalebenken, tiltalt for drapsforbund , ransforbund, mafiavirksomhet og grove narkotikaforbrytelser.

Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om straff for alle de 13 involverte i desember, ville han idømme dem over 113 års fengsel tilsammen.

Les også : Mener de planla spektakulært Gardermoen-ran

To av de øvrige tiltalte ble helt frikjent, mens de andre ble idømt fengselsstraffer på mellom ett og sju år.

Påtalemyndigheten anker ikke frifinnelsen for ransforbund, hvor de mente at ligaen planla et spektakulært ran av en verditransport ombord på et fly på Gardermoen.

Uenig i bruk av ulovlig provokasjon

Flere av de tiltalte ble frifunnet for innførsel av 20 kilo MDMA, fordi Oslo tingrett mente at politiet hadde utsatt dem for ulovlig provokasjon.

Les også : Mener «Munch-avtalen» er motivet

– Retten finner det betenkelig, etter en allerede gjennomført innførsel av hasj og etter at politiet har tilstrekkelig bevis mot de tiltalte, fortsatte å oppsøke de tiltalte og gå i dialog om flere straffbare handlinger, skrev tingretten i sin dom.

Fakta Dette er mafiarettssaken 13 menn i alderen 25 til 55 år var tiltalt i den såkalte mafiarettssaken som startet i Oslo tingrett 20. september i fjor. 12 av dem var tiltalt etter mafiaparagrafen, for å være en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfattet 14 punkter. De alvorligste gjeldt innførsel og forsøk på innførsel av store kvanta narkotika, dessuten drapsplaner og planer om å rane et fly med verditransport på Gardermoen. Nokas-raner Metkel Betew var sammen med Bandidos-topp Lars Harnes (49) tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran Saber, kjent under navnet «Onkel Skrue». I slutten av oktober 2014 ble Betew (39) løslatt fra forvaringsdommen på 16 år etter dødsranet i Stavanger i 2004. Politiet i Oslo mistenkte raskt at 39-åringen planla nye straffbare forhold, og etablerte «Operasjon Sult» i all stillhet. Politiet fikk tilgang på hele verktøykassen av metoder, deriblant tre undercover-agenter fra dansk politi. De infiltrerte Betews narkoliga i hovedstadens kriminelle underverden, ved å spille hardbarkede gangstere med bånd til russisk mafia. Ingen har erkjent straffskyld i saken.

Denne artikkelen handler om Krim