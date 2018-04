Mottok brev med detaljerte opplysninger om annen pasient: - Jeg ble helt satt ut

Publisert: 12.04.18 13:30

Tina fikk seg en ubehagelig overraskelse da hun åpnet et brev fra Oslo universitetssykehus tirsdag denne uken.

Tina, som VG omtaler kun med fornavn fordi hun ønsker å være anonym, forteller at sammen med hennes innkalling til en time ved sykehuset lå det et brev med detaljerte opplysninger om en annen pasients sykdomsbilde.

– Jeg ble helt satt ut og ganske kvalm over at jeg kunne sitte å lese dette. Det er ganske ubehagelig, sier Tina til VG.

Tyder på menneskelig svikt

I brevet VG har fått tilgang til oppgis både navn, adresse, personnummer og detaljerte beskrivelser av personens psykiske lidelser, sykdomshistorie, prognoser og behandling.

Mottakeren av opplysningene var ment å være Nav, og er undertegnet en overlege ved Nydalen DPS - en avdeling underlagt Oslo universitetssykehus OUS).

– Jeg er ganske sjokkert over at de kan surre sånn og får vondt av personen som jeg vet alt om nå, sier hun og legger til:

– Jeg har ikke lyst til at mine opplysninger kan havne i noen andres konvolutt.

Erlend Hangaard, avdelingsleder ved Nydalen DPS, sier til VG at hendelsen tyder på menneskelig svikt.

– Først og fremst så vil jeg si at slike hendelser ikke skal skje og at vi beklager dette meget sterkt. Min foreløpige vurdering er at dette er et uttrykk for menneskelig svikt.

Vil gjennomgå rutinene

Hangaard forklarer at det er gode rutiner ved OUS og deres avdeling for å forhindre at slike ting kan skje.

– OUS har innført sikker print. Det innebærer at hvis noe sendes til utskrift så må den ansatte fysisk gå bort til printeren, slå en kode og benytte kodebrikke for å få ut papierene. Denne rutinen er blant annet for å hindre at slike hendelser skal skje, sier Hangaard.

Han forteller at hendelsen nå skal meldes som avvik.

– I tillegg vil det bli behandlet i avdelingens kvalitetsråd. Jeg vil også ta opp hendelsen med de kontoransatte i fellesskap for å se på om det er ting vi bør endre på i våre rutiner slik at slike hendelser ikke skal skje i fremtiden, forteller Hangaard.

