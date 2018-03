Dårlig vær stopper skred-helikoptre i Nord-Norge

Helikoptre med en gassklokke som utløser skred er løsningen for mange stengte veistrekninger i Troms og Finnmark. De står imidlertid på bakken på grunn av dårlig vær.

Onsdag skrev VG om tettstedet Berlevåg, der de ikke hadde fått matforsyninger inn på seks dager og butikkhyllene sto tomme. Eneste vei inn var stengt på grunn av rasfare og Hurtigruten kunne ikke anløpe på grunn av høy sjø og dårlig vær.

Så klarnet det opp. Dermed kunne et AS350-helikopter fra Alta ta av og sende rettede trykkbølger mot de skredutsatte snøskavlene.

– Vi utløste to skred overveien og rensket litt opp i områdene, sier geoingeniør Trond Jøran Nilsen i Statens Vegvesen til VG.

Vegvesenet fikk Daisybell-gassklokkene for omtrent åtte år siden og har tatt dem mer og mer i bruk.

Måtte snu på grunn av været

Etter at de fikk utløst skredene slik at måkemannskaper kunne åpne fylkesvei 890 mot Berlevåg, satt helikopteret snuten mot Honningsvåg og europavei 69.

– Men der møtte vi en vegg og ble nødt til å snu, sier geoingeniøren.

Det har blitt en travel påske for helikopterpilotene og operatørene til Daisybellen. Den store rasfaren i landets to nordligste fylker har kuttet veiforbindelsen til flere bygder, grender, tettsteder og fiskevær.

Blant de isolerte stedene er Skarmunken i Troms , der det torsdag gikk et skred over eneste innfartsvei, i nabobygda Oldervik har det ikke vært strøm på to dager og 23 personer er evakuert . I Finnmark er flere av fiskeværene i Nordkapp kommune uten veiforbindelse og i Loppa kommune er flere av veistrekningene stengt.

– Tirsdag jobbet vi ved Stokkedalen utenfor Alta, der vi løste ut flere skred som ikke nådde ned til veien og ett som raste litt ned i veien. E6 ved Langfjorden utløste vi to skred som ikke nådde ned til veien, sier Nilsen.

I tillegg jobbet de med gassklokkene ved Øksfjordveien i Loppa kommune.

Skyter rettede eksplosjoner

Daisybellen er en en klokkeformet anretning som henger under helikopteret. I klokken gjøres det en kontrollert eksplosjon med oksygen, hydrogen og en gnist. Det sender en trykkbølge mot snøen som kan utløse skred.

Både Nilsen og hans kollega Andreas Persson, som opererer gassklokken i Troms, legger vekt på anretningens egenskaper som et verktøy for å teste områder der de tror det kan gå skred.

– Ofte tester vi heng vi er usikre på. Enten går skredet eller så kan vi konstatere at snøen har satt seg, sier Nilsen.

– Det brukes i en viss grad forebyggende, sier Persson.

– Men det er ikke altid enkelt med timingen. Mye skal klaffe med været. I det siste har det vært utfordrende værmessig og vi har måttet forsøke å utnytte lukene mellom bygene, forteller han.

Brukes så ofte de kan

De to geoingeniørene tviler på om de får utløst noen skred fredag. Bygevær i de to fylkene begrenser sikten for helikoptrene. Det får de medhold i av Karl Martin Eriksen, som har beredskapsvakt i Vegvesenet med oversikt over veistrekningene.

– Det er en del byger og vedvarende svake lag i snøen. Vi har klokkene klare, men får ikke sikt. Klokkene kommer ikke nært nok, sier Eriksen.

Eriksen forteller at de bruker Daisybellen på alle de rasutsatte veistrekningene så langt været tillater det og de har kapasitet.

Geoingeniør Persson i Troms skulle etter planen forsøke å utløse skred ved fire veistrekninger i torsdag.

– Det var først meldt ganske bra vær i går. Da hadde vi lyst å prøve å sikre fire veistrekninger. Vi fikk gjort to av dem, Holmbuktura og Skarmunken, forteller han.

I Skarmunken hadde det allerede gått et naturlig skred før helikopteret ankom, men med Daisybellen skjøt de ned rester av den rasfarlige snøen.

E6 åpner, bygd forblir isolert

Fredag ettermiddag åpner de E6 over Kvænangsfjellet, dermed slipper bilistene en omkjøring på flere hundre kilometer gjennom Finland.

– Det er kommet flere skred, men vi anser det som trygt nå, sier Eriksen.

For dem som har valgt å bli igjen i Oldervik ser det mørkere ut:

– Det henger en del snø igjen der oppe. Jeg tør ikke å sende inn folk. Hvis de skal rydde blir de nødt til å oppholde seg i fareområdet ganske lenge, dessuten vil vi ikke risikere å sende inn andre trafikanter.

