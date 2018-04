STÅLKANTKUTT: Veterinæren forteller at en stålkant er like effektiv som en kniv på vevet på en hund og advarer mot å bruke slike ski rundt dyr. Foto: Fjellveterinæren

Veterinær: Rekordmange hunder må sy etter skitur i påsken

Publisert: 01.04.18 15:13

Fjellveterinærene i Vinje har vært nødt til å sy minst en hund om dagen med dype kuttskader fra ski med stålkanter.

Fjellveterinæren holder til på Edland, i Vinje kommune og er i utgangspunktet en liten klinikk med to ansatte- I påsken har de nesten sprengt kapasiteten.

Veterinær Oddrun Runde forteller at i tillegg til tilfeller av dyr med kink i ryggen og diaré, har de hver dag denne uken hatt besøk av hunder med kuttskader fra ski med stålkanter.

– Vi har sydd minst en hund om dagen. På det meste har vi vært nødt til å sy stålkantskader på mellom tre og fire hunder på en dag, sier veterinæren til VG.

Telemarksavisa omtalte saken lørdag.

Påskeaften måtte to hunder sy.

– Vi har aldri hatt så mange inne på en uke før, sier Runde.

Vanlig med flere kutt

Hun forteller at det er flere folk i fjellet nå i påsken og mange av dem har med seg hunden.

Skadene som har direkte sammenheng med turgåing er nettopp stålkantskader.

– Stålkantskadene skjer ofte ved at hunden kommer mellom beina på eieren, eller at den hopper rundt skiene. Flere av kuttskadene vi har hatt inne i påsken har vært inn fra kneet og frem til leddet, forklarer veterinæren.

Det har blitt lange og hektiske arbeidsdager. En av dagene var veterinærene nødt til å sitte oppe til tre på natten for å sy igjen kuttskader.

– Selve kuttskadene skjedde på kvelden, men det tar tid å rense og finne skadene i såret.

– Ligg unna ski med stålkanter

Veterinæren forteller at et er vanlig at en hunder får kuttskader på to bein av gangen, men forteller at de hadde en hund inne på klinikken med kutt i tre av fire bein.

– En stålkant er like effektiv som en kniv på vevet på en hund. Det er viktig å vite at skaden kan bli så ille at man må avlive. Heldigvis har vi ikke vært nødt til det i år, sier Runde.

Veterinæren kommer med en klar oppfordring til dem som skal ta med hundene sine ut på ski:

– Ligg unna ski med stålkanter. Kuttskadene kan bli veldig alvorlige og de er utrolig lette å unngå hvis man klarer å ligge unne ski med stålkanter.

