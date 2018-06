Lotteritilsynet stanser omstridt fordelsnettverk i Norge: «Ulovlig pyramidevirksomhet»

Publisert: 04.06.18 15:21

Tilsynet har vurdert fordelsnettverket myWorld/Lyoness opp mot pyramidebestemmelsene, og fattet vedtak om stans av all virksomhet i Norge mandag. Selskapet svarer at de er forbløffet over avgjørelsen, og at de vil anke.

Ifølge vedtaket fra Lotteri- og stiftelsestilsynet har det blitt vurdert om virksomheten til Lyoness i Norge er et pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Tilsynet har nå konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven, ifølge vedtaket.

I vedtaket har tilsynet nå konkludert med at Lyoness umiddelbart må stanse all drift av, deltagelse i og utbredelse av virksomheten i Norge, og konkluderer med at virksomheten er i strid med lotteriloven:

«Vedtaket er rettet mot myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG», skriver lotteritilsynet.

– Vår konklusjon bygger på at inntektene til Lyoness i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltagere og ikke omsetning av produkt. Etter loven er det å regne som ulovlig pyramidevirksomhet, sier Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet til VG.

Hun sier at vedtaket ble sendt ut til selskapet 31. mai, og at de da fikk en bekreftelse på at det er blitt mottatt.

– Vi har bedt selskapet informere alle deltagere om vedtaket, og bedt om en bekreftelse på at det er blitt gjort og hvordan. Det har vi ikke fått ennå, sier Kjelsnes.

Bakgrunn: Fordelsnettverket Lyoness granskes av lotteritilsynet

Ifølge vedtaket vil vedtaket ramme om lag 152.500 norske deltagere og 1000 norske lojalitetsbedrifter som selskapet har opplyst inngår i omsetningssystemet.

Lyoness: Forbløffet over vedtaket

I en pressemelding mandag skriver selskapet at de er overrasket over Lotteritilsynets vedtak, og at de vil anke vedtaket for å bevise at virksomheten er lovlig:

«Lyoness er en legitim virksomhet som består av over 9,5 millioner medlemmer i 47 land og over 90.000 samarbeidsbedrifter. Norge ville vært det eneste landet i verden hvor myndighetene forbyr Lyoness’ lojalitetsprogram, og dermed frata medlemslojalitetene mer enn 150.000 nordmenn får når de shopper hos samarbeidsbedriftene», skriver advokat Olav Kolstad i pressemeldingen som er sendt ut på vegne av selskapet.

Underveis i prosessen har Lyoness tatt tilbakemeldingene fra Lotteritilsynet seriøst og justert forretningsmodellen og code-of-conduct tilsvarende. Selskapet gjorde nylig endringer for å imøtekomme tilsynets innvendinger, og for å sikre at det ikke fantes noen grunn til å betrakte virksomheten som ulovlig, skriver selskapet videre.

«Lyoness er forbløffet over avgjørelsen, spesielt tatt i betraktning at selskapet har gjort proaktive endringer for møte tilsynets ønsker».

Tidligere tilsyn

VG har tidligere skrevet om tidligere tilsyn mot selskapet, blant annet et tilsyn gjennomført i 2014.

Den gang ble det onkludert med at Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG i 2012 og 2013 hadde drevet et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge.

I vurderingen la tilsynet til grunn at selskapets inntekter fra delbetaling av gavekort i realiteten var å anse som verveinntekter, og at mer enn 50 prosent av selskapets inntekter i Norge kom fra denne virksomheten.

Det ble likevel ikke reagert mot virksomheten fordi Lyoness fremla dokumentasjon som Lotteritilsynet da vurderte slik at det ikke var tilstrekkelig holdepunkt for å konkludere med at selskapet lenger drev ulovlig på det tidspunkt da tilsynet ble avsluttet.