ISOLERT: VG møtte mannen på et besøksrom i Bergen fengsel før han ble flyttet på psykiatrisk institusjon. Ifølge hans forsvarer har han sittet isolert i fengselet, selv om han ikke skulle det. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Syk øksedrapsmann utskrevet mot sin vilje: – Ble feilbehandlet

Ådne Husby Sandnes

Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: 22.05.18 23:44 Oppdatert: 23.05.18 00:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-22T21:44:55Z

BERGEN / OSLO (VG) Om lag tre uker før bergensmannen ringte politiet og sa han hadde drept sin mor med øks, ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon mot sin vilje. Han gjentok på institusjonen at han kom til å skade mennesker.

23. april frikjente Fylkesmannen i Hordaland institusjonen og Helse Bergen som skrev ham ut, men nå sås det tvil rundt avgjørelsen som ikke kan klages på.

– Jeg vil begjære avgjørelsen omgjort, sier advokat Jannicke Keller-Fløystad i Advokatfirmaet Elden til VG.

Hun forsvarer mannen som innrømmer at han drepte moren med øks i en leilighet på Landås i Bergen i februar i år. Hun begrunner ønsket om omgjøring med følgende:

– Da han var innlagt før drapet, gjentok han veldig mange ganger at han ikke ville skrives ut fordi han var redd for at kan kom til å skade mennesker. Han var veldig urolig og skrek på rommet sitt, sier advokaten.

Han var for syk til å skrives ut, mener advokaten.

Skuffet familie

1. mai, få dager etter at Fylkesmannen i Hordaland konkluderte med at Kronstad DPS i Bergen ikke hadde opptrådt uforsvarlig da de skrev ut mannen mot hans vilje, kom rapporten fra de rettspsykiatrisk sakkyndige.

VG kjenner til at de sakkyndige har konkludert med at mannen lider av schizofreni og at han var psykotisk da han drepte moren. Helsevesenet har frem til nå behandlet mannen for blant annet depresjon, ikke for schizofreni.

Mannen har i politiavhør forklart at han i øyeblikket for drapshandlingen mistet kontrollen.

De sakkyndige mener at mannen ikke før nå nylig har fått tilstrekkelig behandling for sine kontrolltap. De skal ha sett en bedring etter at han fikk antipsykotisk medisin.

– De pårørende ønsker seg en ny vurdering – men har ikke klagerett i denne saken, sier Katja Hakvaag, i Advokatfirmaet Sylte.

Hun bistår siktedes far og fem søsken. Hun sier at familien reagerer på Fylkesmannens avgjørelse og at de sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål.

– De er veldig skuffet over at ingen tar ansvar. Deres bror og sønn har oppsøkt helsevesenet for å få hjelp og blitt sendt hjem. De hadde håper at Fylkesmannens tilsyn ville gi dem svar på hvorfor, men det har det dessverre ikke gitt, sier Hakvaag.

Vil vurdere forespørsel

Fylkeslege Helga Arianson sier det ikke nødvendigvis er noen motsetninger mellom Fylkeslegens avgjørelse og konklusjon om psykose i sakkyndigrapporten.

– Vi har vurdert om det var rimelig at sykehuset burde forstått at han kunne være farlig og gjøre dette, altså om de burde ha forstått at han kunne drepe. Det mener vi at institusjon ikke kunne forutse, sier Arianson.

– Vi vil vurdere enhver forespørsel vi får, svarer Arianson på at mannens forsvarer vil kreve avgjørelsen deres omgjort.

– Feilbehandlet

Mannen ble pågrepet for drapet 10. februar 2018, da han selv ringte politiet og sa at han hadde drept moren.

– Jeg vil også at avgjørelsen fra Fylkesmannen skal omgjøres fordi de rettspsykiatriske sakkyndige har kommet frem til at han har en alvorlig sinnslidelse. Fylkeslegens avgjørelse bygger på feil premisser idet mannen er feilbehandlet, sier Keller-Fløystad.

Den første tiden etter pågripelsen var mannen innlagt på Sandviken med politivakthold, men ble deretter skrevet ut og overført til fengsel. Forsvarer var uenig i at mannen ble overført fengselet.

Han har sittet varetektsfengslet i om lag tre måneder, isolert 22 timer i døgnet, selv om han er psykotisk, ifølge forsvareren. Ifølge Keller-Fløystad har han i realiteten sittet på isolasjon, selv om retten hadde besluttet at han kun skulle sitte fengslet med brev- og besøkskontroll.

VG har vært i kontakt med Bergen fengsel som i pinsehelgen ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

7. mai besluttet Bergen tingrett at mannen skulle flyttes til institusjon i varetektsperioden. Åtte dager etter ble mannen flyttet fra Bergen fengsel til institusjon.

Tingretten skriver i siste kjennelse at de mener det er sannsynlig at mannen vil idømmes tvungent psykisk helsevern, og ikke fengselsstraff.

– Saken er i ferd med å bli avsluttet. Planen er å sende den til statsadvokaten med innstilling på overføring til tvungent psykisk helsevern, sier politiadvokat i Vest politidistrikt, Ørjan Ogne, til VG.