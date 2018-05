Huseiere ved gammel søppelplass vil stevne Skedsmo kommune

NTB

Publisert: 10.05.18 12:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-10T10:33:26Z

Eierne av 16 boliger som ligger like ved og på en gammel søppelfylling på Romerike, vil gå til sak mot Skedsmo kommune med krav om innløsing av eiendommene.

Tirsdag ble det kjent at giftstoffet arsen tyter opp av bakken i et leke- og parkområde ved boligen på Brånåsen i Skedsmo kommune i Akershus. Det har tidligere vært meldt om lekkasje av eksplosive og helsefarlige gasser i flere av hjemmene på boligfeltet, og eierne melder om bygninger som siger.

Saken var tema på et kommunestyremøte onsdag kveld, og det ble vedtatt flere tiltak, blant annet at det skal gjøres nye målinger og at skader skal kartlegges, melder NRK .

Et forslag om generell innløsning av eiendommene som ligger nærmest det gamle deponiet, ble ikke vedtatt. Heller ikke et forslag om at beboerne som er rammet skal slippe å betale eiendomsskatt, fikk flertall.

(Saken fortsetter under videoen)

– Nå går vi til rettssak mot kommunen med krav om innløsning av eiendommene, sier beboernes talsmann Vidar Hoel til Romerikes Blad .

– Da kommunen valgte å bygge disse boligene, var det en forutsetning at de skulle innløses hvis de ikke var beboelige eller om tetningsskjermen mot gasspåvirkning ikke fungerte.

Denne artikkelen handler om Skedsmo