DOMMER: Hilde Sakariassen er dommer i saken i Lister tingrett.

Asyl-leder tiltalt for overgrep: – Truet med å kaste oss ut av landet

Publisert: 23.05.18 20:13

INNENRIKS 2018-05-23

Mannen i 70-årene er tiltalt for å ha forgrepet seg mot åtte fornærmede, alle under 16 år. Stemningen ble så amper i retten at politiet ble hentet inn.

Av: Åse Astri Bakka og Mona Wikøren, lister24

Rettssaken mot mannen i 70-årene startet i Lister tingrett onsdag. Mannen som i flere år har jobbet opp mot asylsøkere, er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt åtte barn under 16 år. Opprinnelig var han siktet for å ha forgrepet seg mot 15 jenter, men det ble redusert etter avhør.

Mannen nekter straffskyld, og mener hele saken mot ham er en hevnaksjon.

Stemningen ble såpass amper da saken ble behandlet i retten at politiet ble hentet inn. Rettens leder Robert Versland sier til lokalavisen Lister24 at situasjonen kan beskrives som knuffing eller tumulter mellom partene.

– Jeg vet ikke hvem av dem som startet det hele, sier han.

Påtalemyndighetene så seg tjent med at det ble iverksatt politivakthold resten av rettsaken.

– Truet med å kaste oss ut fra landet

Saken startet med en bekymringsmelding fra en skole.

Det er foretatt tilrettelagte dommeravhør av alle de fornærmede barna i saken, som alle har tilknytning til asylmottak. Tiltalte hadde en sentral rolle for barna i arbeidsforholdet. Avhørene ble avspilt i retten da hovedforhandlingene startet tirsdag morgen.

– Han ser ut som han er snill. Jeg ble kjent i 2013 og kunne ikke norsk. Han omtalte seg som pappa, fortalte en av de fornærmede i dommeravhøret.

Hun fortalte om en hendelse hvor asyllederen var sint for noe som hadde skjedd.

– Han begynte å kjefte på meg. Da jeg prøvde å si noe, så sa han hold kjeft og holdt meg opp til veggen. Jeg forsøkte 3-4 ganger å få sagt noe, men hver gang sa han hold kjeft. Han hadde drukket alkohol, og når han drikker alkohol så er han ikke den snille mannen, sa hun og la til:

– Han truet med å kaste oss ut av landet og tilbake tilbake til hjemlandet. «Så skal dere dø der», sa han. Og hvis vi ble værende her, så ville det ikke bli greit.

– Klinte med barna

Fornærmede fortalte også at tiltalte er sjåfør for en buss som henter alle barna daglig.

– Han pleier å kline og kysse alle jenter på munnen hver dag når de kommer på bussen. Hvis du ikke kysser han, så gir han ikke deg det du vil, fortalte fornærmede.

Hun fortalte videre at hun har observert asyllederen på kontoret flere ganger med andre barn på fanget. Fornærmede fortalte at hun har sett at han har hatt hånden under klærne, blant annet under genser.

– «Er du jenta mi?» pleier han å spørre, og så kysser eller kliner han

Den tiltalte mannen i 70-årene vitnet i Lister tingrett onsdag etter at det første dommeravhøret var avspilt tidligere på dagen.

Tiltalte: - En ren hevnaksjon

Tiltalte sa i retten at han mener hele overgrepssaken er en hevnaksjon fra én bestemt familie.

– Da jeg ble pågrepet, skjønte jeg med én gang hvem som sto bak, sa tiltalte i retten.

Han forklarte at en bestemt familie hadde flyttet fra mottak til mottak og aldri var fornøyd. På et tidspunkt, da de bodde på mottaket i Lister, fikk familien oppholdstillatelse. Ifølge tiltalte var ikke tiltalte fornøyd med tildelt bosettingskommune og nektet å flytte.

– Det er ikke mottaket som har noe med bosetningen eller pengeutbetalinger å gjøre når de har fått opphold. Men de trengte en syndebukk, og det ble meg, sa han.

Han er også uenig i at han skal ha klint med barna, men sa han var opptatt av å være en omsorgsperson og tenke på at barna har det godt. Han fortalte at han selv vokste opp med en far som var mye borte i oppveksten.

– Men når han kom hjem, var det alltid gode klemmer og kyss på kinnet. Det har jeg videreført med barna i mottaket. Men det er alltid barna som kommer til meg, sa tiltalte.

Han poengterte at det alltid er voksne med i bussen.

– Det at jeg skulle ha klint eller ta på kroppen – det er utenkelig. Jeg har aldri hatt seksuelle baktanker. Ikke i min villeste fantasi. Jeg ønsket kun være en reservepappa eller bestefar.

