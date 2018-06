Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Therese Alice Sanne

Bent Høie slipper kirurg-krav

Publisert: 06.06.18 15:25

Til tross for sterke advarsler fra fagmiljøene blir ikke kravene til spesialisering for kirurger forskriftsfestet.

Den siste tiden har flere medisinske fagmiljøer og helsepolitikere slått alarm. Helseminister Bent Høie (H) ville fjerne kravet om at de såkalte «prosedyrelistene» skulle være obligatorisk for å kunne spesialisere seg som kirurg.

Bak det litt kryptiske ordet skjuler det seg noe ganske konkret:

Antallet operasjoner som må gjennomføres for å kunne oppnå kirurgisk spesialisering, og ifølge fagmiljøene et konkret mål på erfaring og kompetanse. For eksempel må man ha operert minst 40 blindtarmer før man kan bli spesialist (se faktaboks).

I forslaget som ble innstilt på fra komité blir dette imidlertid ikke forskriftsfestet.

«Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.»

Eksempler på antall inngrep en kirurg må utføre Dette er blant minstekravene til operasjoner som per dags dato må gjennomføres for en lege som skal bli spesialist i barnekirurgi: 35 inngrep på tarm

10 inngrep på ventrikkel, lever, galleveier, pankreas og milt

15 gastrostomi

40 hernier

5 bukveggsdefekt

30 appendektomi/appendikostomi

5 anoproctologi

20 diagnostisk/terapeutisk laparoskopi I tillegg kommer 150 andre inngrep. Totalt må legen gjennomføre minst 310 operasjoner på barn under 16 år før han kan bli spesialist. Kilde: Helsedirektoratet.

Pasientenes sikkerhet

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er fornøyd med forslaget de fikk gjennom.

– Dette er et viktig forslag, som når det blir vedtatt i Stortinget kommer til å sikre både pasientenes sikkerhet og lik kompetanse blant spesialistene, sier hun til VG.

Hun beskriver en tydelig mistillit fra Legeforeningen til helseministeren.

– Spørsmålet har vært om man kan utdanne spesialister raskere, billigere og med færre krav, uten å senke kvaliteten. Vi følger deres analyse langt på vei, og tror heller ikke det, sier hun.

Bollestad bruker haukeblikket

Olaug Bollestad (KrF), leder av helse- og omsorgskomiteen synes ikke dette går langt nok. Hun stilte et annet, strengere forslag enn det som ble innstilt på, og vil stemme dette bare motvillig.

– Nå er jeg spent på hvordan Høie følger opp dette. Jeg er redd regjeringen får for mye slingringsmonn nå, så jeg følger med som en hauk, og kommer til å si tydelig fra om dette går utover kvaliteten på utdanningen eller pasientsikkerheten det aller minste, sier hun til VG.

Høie fornøyd

Helseminister Bent Høie (H) ønsker ikke å si hvordan han vil følge opp forslaget når det er endelig vedtatt av Stortinget, men sier til VG at han er glad for at prosedyrelister ikke forskriftsfestes.

Høyres komitémedlem Sveinung Stensland (H) forsikrer på sin side om at det vil stilles strenge krav til landets kirurger, også i fremtiden.

– Som vi har forsikret blant annet Legeforeningen om flere ganger, vil ikke dette gjøre at vi dropper prosedyrekravene. Det er tusenvis av læremål i utdanningen, og denne er stadig under utvikling. Om vi skulle forskriftsfestet læremålene måtte vi også brukt veldig mye tid og ressurser på å tilpasse dem ny utviklingen. Nå er det mer fleksibelt, uten at det vil gå på bekostning av pasientsikkerhet eller kvalitet i utdanningen.

Og understreker:

– Det stilles standardiserte krav som gjelder for alle helseforetak og hele landet.

Ønsker fortsatt forskriftsfesting

Legeforeningen tror fortsatt at forskrift er den beste måten å sikre kvalitet i utdanningen på, selv om dette ikke pålegges av Stortinget.

– Vi er naturligvis glade for dette, og for at Stortinget vil sende et så tydelig signal til helseministeren. Det er et spørsmål om sikkerhet for pasientene og skikkethet for kirurgene. Nå må regjeringen følge opp, og det må skje gjennom forskrift, sier president Marit Hermansen.

Hun understreker at mye står på spill, både for pasientene og for kirurgene som får ansvar for dem.

– At forutsetningene for spesialiseringene endrer seg, er ikke noe nytt. Vi har lang erfaring med å oppdatere og utvikle prosedyrelistene, så det er ikke noe nytt knyttet til dette. Det er fullt mulig å håndtere dette godt i fortsettelsen med prosedyrelistene i forskrift, sier hun.