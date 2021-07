REAGERER: Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup er bekymret for arbeidsforholdene til landets jordmødre. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Sommerturnus provoserer: − Noen følte at det ble en straff

Jordmødre på St. Olavs hospital ble satt opp på vakter som varte i 30 minutter.

Av Ylva Schwenke

Da jordmødrene på St. Olavs hospital fikk tilsendt sommerturnusen var flere av vaktene både korte og oppdelte. En vakt kunne vare fra alt mellom en halvtime og ni timer, og sykepleierne kunne få et skift på 6,82 eller 3,32 timer.

Tillitsvalgt for jordmødrene på St. Olavs hospital, Elin Vevelstad, sier mange av jordmødrene ble provoserte over behandlingen.

– Jeg jobber selv på gulvet, og har kjent dette på kroppen. Det er helt meningsløst å gå på jobb i to timer istedenfor å gå en hel vakt, og det er verst for de som bor langt unna, i Fosen, Stjørdal eller Orkdal. Det er respektløst overfor dem, mener hun.

Harmen er synlig gjennom et leserinnlegg om situasjonen publisert i Trønderdebatt, signert av 75 jordmødre ved St. Olavs hospital.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup reagerer også på situasjonen. Hun sier hun stadig får meldinger av rasende jordmødre.

– Jordmødre tilbys provoserende arbeidsbetingelser på sykehusene og totimersvakter. Det brukes også dyre jordmorvikarer i stedet for å skaffe gode betingelser og heltidsstillinger, sier Schjelderup.

ST. OLAVS HOSPITAL: Rundt 3700 barn blir født hvert år på sykehuset i Trondheim. Foto: NTB

For mange hull i turnusen

Jordmødrene ønsket seg en særavtale med utvidet arbeidstid, men det første forslaget de fikk fra ledelsen oppfattet de som ulovlig, fordi 120 vakter ikke var fylt gjennom sommeren.

- Noen følte at det ble en straff for at vi ikke undertegnet den første avtalen vi fikk. Jeg mener ikke det var en straff, men en konsekvens av at vi ikke skrev under på avtalen, sier hun.

Tirsdag denne uken ble det utarbeidet en ny turnus som begge partene kunne akseptere.

Foto: Privat

– Frustrerende og provoserende

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Tuva Moflag reagerer på situasjonen.

– Selv om dette har fått en løsning, mener jeg det har gått en kortslutning når jordmødre blir satt opp på vakter på 30 minutter eller to-tre timer. Man kan ikke behandle folk på den måten. De bruker tid på å komme seg på jobb, for så å jobbe i halvannen time og dra igjen, sier hun.

Moflag mener det er stor forskjell mellom de tradisjonelt kjønnsdelte yrkene.

– Jeg er sjokkert og frustrert over dette. Som siviløkonom, som er et typisk «manneyrke», har jeg aldri opplevd å bli behandla på den måten, med bittesmå stillingsprosenter. Deltidsbruken i helsesektoren og handel er veldig høy, og det er yrker der det er en høy andel kvinner, sier hun.

Ap-politikeren mener ressursbruken i helseforetakene må endres, og at vikarbruken må reduseres.

FOR DÅRLIG: Tuva Moflag (Ap) ønsker seg færre deltidsstillinger i omsorgssektoren. Foto: NTB

– Håpløs turnus

Kjell Åsmund Salvesen er klinikksjef på Kvinneklinikken på St. Olavs hospital, og erkjenner at ingen ønsket løsningen med flat turnus. Hverken ledelsen eller de ansatte.

– Vi utarbeidet en turnus som jordmødrene mente var ulovlig, og som de sa de ikke hadde mandat til å skrive under på. Da hadde ikke vi noe annet valg enn å gå over til en lovlig turnus som jeg også mener var en håpløs turnus, sier han.

Salvesen sier høye fødselstall har gjort det utfordrende å få løsningen til å gå opp i sommer, og pandemien har gjort det vanskelig å leie inn vikarer fra utlandet.

Etter tre uker i den flate turnusen oppgir han at det kom inn fire sykemeldinger, og at situasjonen ikke var holdbar for de ansatte. Klinikksjefen kjenner seg ikke igjen i at de har brukt turnusen for å straffe jordmødrene.

– Vi gjorde det eneste vi så at vi kunne gjøre. Nå har vi forhandlet på nytt, og konflikten er over. Man er tilbake til turnusen som alle har ønsket seg, sier han.

