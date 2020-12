GI MEG SOLEN: Grått, grått, grått over hele landet. Foto: Meteorologisk institutt

Etterlyst: Solen

På Fagernes har solen vært helt forsvunnet så langt i desember, men resten av landet bader heller ikke akkurat i sol. Se bunnlisten i bunnen av artikkelen!

Det forteller klimavakt ved Meteorologisk institutt Marte Sofie Burås til VG.

På Fagernes har de så langt hatt null soltimer denne måneden. Der har ikke solen vært sett siden 29. november.

– Sant å si, jeg har faktisk ikke tenkt på at vi ikke har hatt sol i desember, men det har kanskje litt å si at vi er i en veldig mørk tid på året. Sola er lite framme selv om det hadde vært klarvær, sier ordfører i Nord-Aurdal Knut Arne Fjelltun til VG.

DER ER DEN: Kommer man høyt nok, så finnes solen fremdeles. Bildet er tatt med drone ved Holmenkollen i Oslo onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / Heiko Junge, NTB

I hovedstaden kunne Oslofolket nyte solen i seks timer den 1. desember, siden har det vært grått.

Trondheim har hatt flest soltimer med 13.

Fagernes har hatt sin dose gråvær, men ordføreren ser lyset i mørket.

– I gråværet har faktisk vært med en del nedbør, så det har også kommet snø. For oss i Fagernes og i Valdres er jo det kjempebra. Vi er en stor hyttekommune, nå har vi skiløyper rundt omkring og alt ligger til rette for at hyttefolket kan komme og feire jul på hytta, sier Fjelltun.

HVITT I FAGERNES: Byen i Valdres har ikke hatt noe sol i desember, men de har snø. Foto: Knut Arne Fjelltun

Byen i Valdres er ikke bortskjemt med sol i desember generelt. I fjor hadde de åtte soltimer i hele desember.

– Denne tiden på året har det lett for å være slikt gråvær. Vi er ganske midt i Innlandet, så om været kommer fra øst eller vest, så driver det kanskje inn skyer, sier ordføreren.

Men, i motsetning til mange steder i landet, er det altså håp for hvit jul i Fagernes.

– Nå er det i ferd med mørkne ute, men det er jo så fint for alle trærne er helt hvite, og nå er det faktisk i ferd med å klarne opp også. Man merker jo det at det er mye lysere om kveldene når man han har snøen, sier Fjelltun.

Det er mørketid i Norge nord for polarsirkelen.

Slik er bunnlisten i antall soltimer i desember så langt i Sør-Norge:

Fagernes - 0

Otta - 1,5 time

Sogndal - 2,3 timer

Østre Toten - 3 timer