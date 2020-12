VANSKELIG VAKSINE: På dette bildet kjøres Pfizer-vaksinen ut til sykehus i Storbritannia. Foto: GARETH FULLER / AFP

FHI: Dette må kommunene gjøre for å unngå vaksinesvinn

Før spesielt Pfizer-vaksinen kommer til Norge, er det viktig at kommunene har en klar plan som gjør at dyrebare doser ikke går til spille.

Det utdyper Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny veileder til kommunene.

FHI forbereder seg på å kunne ta imot de første vaksinedosene i januar, og det må også kommunene, som har ansvar for gjennomføring av vaksineringen.

– Kommunene har en plikt til å tilby vaksine til alle innbyggere som er anbefalt det, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

Han undertrekker at dette er en rolle kommunene er vant med å ha. Men Pfizers vaksinekandidat, som ligger lengst fremme i kappløpet for å bli godkjent i EU og Norge, krever en annen måte å tenke på enn vanlig.

Vaksinen til Pfizer/BioNTech krever lagring i 70 minusgrader. Derfor er det det mye som skal klaffe for at man skal unngå svinn.

– Denne vaksinen krever en annen type logistikk og har ikke samme fleksibiliteten som man er vant til. Kommunene må ha en veldig, veldig tydelig plan. De må vite hvem som kommer når, sier han.

Han sier FHI jobber med å få så detaljert informasjon som mulig om Pfizer-vaksinen, og forholdene rundt den, til kommunene.

Har fem dager på seg

Om Pfizer-vaksinen blir godkjent og kommer til Norge, vil den lagres ved −75 grader før den sendes til kommuner og helseforetak, skriver FHI. Når den er tint, har den en holdbarhet på fem dager.

Det betyr at man har omtrent fire døgn til å få brukt dosene, hvis man regner med at en dag går med til til transport.

– Det er det som er den store utfordringen på kommunenivå, sier Berg.

Da må det finnes detaljerte oversikter over hvilke personer som skal ha vaksine når, på hvilket vaksinasjonssted, og hvem som skal vaksinere. Dette må være på plass før vaksinen leveres i kommunen, skriver FHI i veilederen.

Vaksinen kommer i hetteglass med fem doser som skal tilsettes saltvannsløsning før bruk. Da har man fem timer på å få brukt dosene. Innenfor 19–23 dager etter den første dosen, må en ny dose settes.

LAGRES I 70 MINUSGRADER: Her legger ansatte på sykehus i Storbritannia Pfizer-vaksinen inn i frysere. Foto: GARETH FULLER

Det er et svært smalt doseintervall, skriver FHI i veilederen.

«Det må derfor også lages en tilsvarende detaljert plan for å sette dose to innenfor dette tidsintervallet. Det må legges en plan for eventuelle overskuddsdoser slik at de ikke går til spille»

Fordeles på fryselagre

Pfizer har utviklet en boks, som gjør at de kan transportere vaksinen og fortsatt holde den iskald. De kan selv levere den til fryselagre i Norge, forklarer områdedirektør Geir Bukholm i FHI. Vaksinen kan lagres i ultrafrysere i opptil seks måneder.

Men en annen stor utfordring med Pfizer-vaksinen, er at den kommer i pakker på minimum 975 doser. Noen kommuner i Norge vil trenge færre, og andre flere.

– Grunnen til at vi da bruker sykehusapotekene, er at de har såkalt rett til anbrudd: Det betyr at de kan åpne boksen på en lovlig måte og fordele i mindre bokser som de sender ut til hver enkelt kommune, forklarer Bukholm.

Foto: Pfizer

Bukholm understreker at man ikke vil åpne opp bokser og fordele, før man har en konkret avtale med hver kommune.

– Da må de ha et klart opplegg for hvordan de planlegger vaksinasjonen. Hvis de for eksempel sier at de klarer å planlegge for et visst antall pasienter en uke, så kan de gjøre det. Og så kan de komme tilbake uken etter hvis de velger å gjøre det i ulike sekvenser.

Andre vaksiner kan gå rett ut

Sannsynligvis vil flere ulike vaksiner være i bruk i Norge samtidig.

De andre vaksinene som er aktuelle for Norge, trenger ikke å gå igjennom den samme kompliserte distribusjonskjeden:

– Nei, i utgangspunktet regner vi med direkte distribusjon til kommunene for dem, hvis det er kjøleskapsvaksiner, sier Bukholm.

Modernas vaksinekandidat ligger like bak Pfizers kandidat i kappløpet. Det er også en såkalt RNA-vaksine som trenger kald lagring i 20 minusgrader. Men den skal kunne holde seg ved kjøleskapstemperatur i 30 dager.

– Hvis ikke vi får noen andre opplysninger fra Moderna enn det de har gitt ut nå, tenker vi det er tilstrekkelig for å ha en mer ordiner løsning.

Disse fire vaksinekandidatene vurderes for godkjenning i EU og Norge nå:

Publisert: 07.12.20 kl. 20:03

