STREIK: 21 kirkeansatte går ut i streik lørdag. Illustrasjonsbilde fra Oslo domkirke. Foto: Terje Bendiksby

Streikende prester: − Veldig bekymret for kirkens framtid

Barnedåper og begravelser står plutselig uten prester, og utsatte mennesker mister tilbudet sitt. Men prestene er så bekymret at de mener streik er nødvendig.

NTB

Oppdatert nå nettopp

– Det føles nødvendig, selv om det er ugreit. Vi er veldig bekymret for kirkens fremtid, sier prest og nestleder i Fagforbundet Teologene Heinke Foertsch til NTB.

Sammen med flere andre kirkeansatte, troppet hun lørdag opp utenfor Domkirken i Oslo for å forklare hvorfor de streiker. Natten i forveien ble det klart at 21 prester, diakoner og andre kirkeansatte tas ut i streik etter brudd i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA.

– Det er veldig krevende for oss. Det handler om enkeltpersoner, som vi vet at vi nå ikke får vært til stede for. Og viktig arbeid i lokalmiljøet og lokalmenigheten for utsatte mennesker, sier sogneprest Kirstin Jensen i menigheten Hauketo-Prinsdal.

Likevel mener sognepresten at streiken er nødvendig. Bakteppet er at arbeidsgiveren vil frata nyansatte en permanent lønnskompensasjon på mellom 40.000 og 60.000 kroner, som ble innført da man avskaffet ordningen med presteboliger.

– Dette er en streik for framtidens kirke. Vi opplever at det er veldig urettferdig og vanskelig at man nå vil gjøre det sånn at nye prester får en mye lavere startlønn enn vi som er i jobb, sier Jensen.

Frykter for rekrutteringen

Norge har allerede prestemangel. De streikende prestene er bekymret for rekrutteringen, og for signalet som sendes til studenter på prestestudiet.

– En tredel av presteskapet er over 60 år og det mangler én av ti prester allerede. Arbeidsgiver sier selv at vi om fire år kan mangle 200 prester, sier leder Martin Enstad i Presteforeningen.

Det er første gang i historien at Presteforeningen streiker. Men også Enstad er tydelig på at det må til.

– Vi er sikker på at dette kuttet vil føre til at vi ikke klarer å rekruttere nye prester. Det svekker rekrutteringen. Kirken krever seks års akademisk utdannelse. Da må de betale for den kompetansen de krever, sier han.

Biskopen stepper inn

Til uken skal streiken etter planen trappes opp til flere kirker over hele landet. En rekke julegudstjenester og andre kirkelige aktiviteter står i fare for å ikke gjennomføres.

– Jeg skulle ha døpt et barn i Ullern kirke søndag formiddag. Der har biskopen gått inn for å ta den. Gravferdene kommer jo fortløpende, så da må arbeidsgiver etter hvert som de kommer, søke om dispensasjon for prestene å gå inn å ta dem, sier sogneprest Jorunn Andersen i Ullern menighet i Oslo.

Hun hadde gledet seg veldig til å synge «Deilig er jorden» sammen med menigheten på julaften. På grunn av korona var planen trompetspill oppe i tårnet, og allsang utenfor kirken.

Nå kan hele opplegget bli avlyst hvis ikke partene kommer til enighet før den tid.

– Vi hadde mer enn noe ønsket å være til stede for medlemmene våre i julen, hvor mange er ensomme og har det vanskelig. Og så kommer denne saken, som er en kjempeviktig sak for kirken. Vi streiker jo ikke for høyere lønn, vi streiker for å ikke gå ned i lønn, sier hun.

– Arbeidstakers marked

Det er KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter som forhandler med de kirkeansatte.

Kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim understreker at ingen vil gå ned i lønn når dagens avtale utløper, men at arbeidsgiver vil få større handlingsrom ved innplassering av prester som begynner i jobben etter 1. september 2021.

Han sier at bakgrunnen for at KA ikke ønsker å videreføre dagens avtale, er at de på sikt ønsker å harmonisere vilkårene for alle kirkeansatte, som tidligere var ansatt i hvert sitt tariffområde og har med seg ulike vilkår derfra. Derfor ønsker de å fjerne spesialordninger som prestene har hatt, men som andre kirkelige ansatte ikke har hatt.

– Jeg ser ingen grunn til å tro at nye prester vil bli tilbudt dårligere lønnsvilkår framover. Det er arbeidstakers marked, og det kommer det også til å være i overskuelig fremtid, sier Jordheim til NTB.

Publisert: 12.12.20 kl. 05:12 Oppdatert: 12.12.20 kl. 19:45