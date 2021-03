Foto: Emilio Morenatti / AP

Reagerte på vaksineuttalelser: «Jeg skjønner ikke at de tør»

Til TV2 sa AstraZeneca at vaksinen «definitivt» var trygg. «Jeg skjønner ikke at de tør,» skrev Legemiddelverket i en intern e-post samme kveld.

Lørdag 13. mars uttalte kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca Norden, Jacob Lund, til TV 2 at deres corona-vaksine ikke hadde tegn til økt risiko for blodpropp eller reduksjon av blodplater.

Dette skjedde to dager etter at vaksinen ble pauset i Norge og Danmark. Avgjørelsen kom etter at en kvinne døde som følge av blodpropp i Danmark. Totalt fem personer har vært behandlet for lignende symptomer i Norge. Tre av disse er døde.







– Vi mener definitivt at det er en trygg vaksine, uttalte Lund i en nettsak på TV 2.

Til TV 2 nyhetene sa han:

– Det er ingen sammenheng med vaksinen, da vi ikke ser en økning i slike alvorlige blødningstilfeller hos de vaksinerte gruppene, mot de ikke vaksinerte.

«Jeg skjønner ikke at de tør»

Uttalelsene førte til en intern diskusjon hos Legemiddelverket, viser interne e-poster VG har fått innsyn i.

«Jeg skjønner ikke at de tør. Det vil jo bare slå tilbake på dem,» skriver enhetsleder Margrethe Sørgaard til flere kollegaer i Legemiddelverket.

Kvelden før sendte enhetsleder Vibeke Åbyholm en e-post til flere ledere i Legemiddelverket, blant dem Sigurd Hortemo og Steinar Madsen, der hun skrev:

«AstraZenecas kommunikasjonssjef dementerte bivirkningssignalene i TV 2 nyhetene kl. 21 i dag. Synes det var pussig».

E-posten ble sendt rett etter 21.00-nyhetene på TV 2, der Lund uttalte seg.

Åbyholm får flere svar:

«AZ (AstraZeneca red.am) har gått i skole hos EMA…,» svarer fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Til dette svarer Åbysholm:

«Jeg synes vi skal ta kontakt med firmaet og uttrykke vår bekymring ved at de uttrykker seg på den måten. Det ser rart ut i mediene når de dementerer på den måten. Det skaper forvirring».

KRITIKK: Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kritiserte AstraZenecas uttalelser i vaksine-saken i interne e-poster. Foto: Mattis Sandblad

AstraZeneca uttrykte bekymring internt – men ikke eksternt

Søndag 14. mars tok seniorrådgiver, Pernille Harg, i Legemiddelverket kontakt med medisinsk sjef for AstraZeneca i Norge, Kristin Løseth, viser e-post dialogen:

«Hun ga stor uttrykk for intern bekymring også «sentralt» – og det jeg oppfatter som et oppriktig uttrykk for hvor alvorlig de tok saken,» skriver Harg klokken 12.20.

VG har snakket med medisinsk sjef for AstraZeneca i Norge, Kristin Løseth, som sier det stemmer at hun brukte uttrykke «veldig alvorlig» da meldingene om de første tilfellene i Norge kom.

Løseth luftet sin bekymring med Legemiddelverket dagen etter at AstraZeneca uttalte til TV2 at vaksinen var trygg.

På spørsmål om hvorfor firmaet kommuniserte to ulike budskap internt og eksternt, sier Løseth:

– Pasientsikkerhet er vår første prioritet, og vi tar alle alvorlige hendelser om våre produkter alvorlig. Naturligvis ønsker vi at vaksinehendelsene (som inkluderer blodpropp, blødning og lavt antall blodplater) skal bli belyst så godt som mulig, skriver Løseth i en e-post.

– Når det gjelder tidligere uttalelser utad, så mener vi at noen medier har vært unyanserte. Det vi har uttrykt er at det ikke er påvist årsakssammenheng, og at EMA og WHO anbefaler fortsatt bruk.

Kommunikasjonsdirektør Lund sier følgende om meldingene sendt mellom de ansatte i Legemiddelverket:

– Jeg kan bare beklage om jeg har uttrykt meg upresist i dette spesifikke intervjuet. Det jeg forsøkte å få fram, både der og i andre intervjuer, var at ingen årsakssammenheng med vaksinen er påvist.

Han fortsetter med å vise til en pressemelding publisert på AstraZenecas hjemmesider 14. mars.

«Skaper tvil om et så alvorlig budskap»

I en e-post til VG bekrefter Legemiddelverket at de reagerte på AstraZenecas uttalelser til TV2.

«Der avviste de en mulig sammenheng med vaksinen. Vi mente at AstraZeneca ikke hadde grunnlag for å utelukke at disse tilfellene hadde noe med vaksinen å gjøre. Det var viktig for Legemiddelverket å gjøre vaksinerte oppmerksomme på disse sjeldne og svært alvorlige potensielle bivirkningene. Dette for at nye tilfeller raskt skulle bli behandlet av helsepersonell og meldt til Legemiddelverket. Det er da problematisk at produsenten aviser en sammenheng og potensielt skaper tvil om et så alvorlig budskap,» skriver Legemiddelverket i en e-post.

Seniorrådgiver Pernille Harg bekrefter at hun hadde «en kort samtale» med Løseth.

«Da uttrykte Løseth bekymring over situasjonen. Legemiddelverket har ikke oversikt over hvilke bekymring de ansatte nasjonalt og sentralt i AstraZeneca hadde»

På spørsmål om hva Steinar Madsen mente med at AstraZeneca hadde gått i skole hos EMA, svarer Madsen:

«I starten mente vi at også EMA i for stor grad avviste en mulig sammenheng mellom de sjeldne tilfellene og vaksinen fra AstraZeneca. Slik som AstraZeneca også gjorde. På det tidspunktet var dette nye opplysninger for EMA. Siden den gang har det blitt meldt om flere tilfeller i Europa og EMA har startet en omfattende gransking.»