BEKLAGER: Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Berit Roald, NTB

Guri Melby (V) beklager videregående-utspill: − Kom HELT FEIL UT!

Kunnskapsminister Guri Melby (V) ville endre kraftig i fagene på videregående skole. Nå legger hun seg flat og sier regjeringen likevel vil gi de «gamle» fagene plass i ny reform.

Av Ivar Brandvol

Det har kokt rundt kunnskapsminister Guri Melby (V) etter at hun i et VG-intervju før helgen fortalte at de i en ny reform ønsker å prioritere norsk, matte, engelsk og et nytt fremtidsfag.

Dette vil kunne gå på bekostning av klassiske VGS-fag som historie, religion, kroppsøving, naturfag og samfunnsfag. Det har fått mange lærere til å rase i helgen. Det bekrefter statsråden selv til VG søndag kveld.

Beklager på Facebook

I et Facebook-innlegg beklager hun nå måten hun ordla seg på i VG-intervjuet før helgen.

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helgen med å beskrive viktige fag som «mindre» kom HELT FEIL UT! (Ja, noen ganger trengs caps lock). Legger meg så langflat man greier her i påsken!, skriver kunnskapsministeren.

Søndag kveld la kunnskapsministeren ut denne posten på Facebook. Foto: Faksimile

– Videregående opplæring skal fortsatt ha en allmenndannende funksjon, og fag som historie og samfunnsfag er åpenbart viktige dannelsesfag. De er avgjørende i formålet med å styrke den kritiske tenkningen og dybdeforståelsen, forstå tiden vi lever i og være forberedt på fremtiden, skriver hun videre i innlegget.

Ville prioritere andre fag

I intervjuet før helgen, sa hun blant annet dette.

– Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, sa Melby.

– Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

– Beklager sterkt

Det er særlig utsagnet om historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi som har satt sinnene i kok.

– Det er mange lærere som har kontaktet meg og som reagerer sterkt på mine klønete uttalelser. De tolker det som lavere status på sine fag, men det var overhodet ikke meningen, sier Melby til VG søndag kveld.

– Jeg vil også legge til at mange har reagert positivt på at vi ønsker større valgfrihet, sier Melby.

Hun er klar på at hun står fast ved at det må endringer til i videregående skole.

– Jeg står for det som var mitt hovedpoeng, at jeg ønsker mer valgfrihet, mer fordypning og færre fellesfag. Men måten jeg omtalte enkelte fag på kunne oppfattes som en nedvurdering av disse fagenes betydning. Det beklager jeg sterkt, sier Melby.

Lektorer reagerer

Rita Helgesen, Norsk Lektorlag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, sier de har fått mange reaksjoner fra sine medlemmer.

– Jeg personlig reagerte ganske kraftig på det statsråden sa. Dersom det kun er formuleringene hun beklager, og ikke det som står i stortingsmeldingen, er vi like langt. Det er svært mye vi er kritiske til når det gjelder Melby sine planer for fag på videregående skole, sier Helgesen.

Hun peker på at det er lagt ned et stort faglig arbeid i reformen fagfornyelsen for å modernisere fagene på videregående.

– Det virker som statsråden ser bort fra de innspillene og faglige rådene fra faglærere og forskere som er forankret i grundige høringsprosesser de siste årene. Det er en forakt for alt arbeidet vi og andre har lagt ned, sier Helgesen.

Norsk Lektorlag mener at alle fagene på videregående i dag er like viktige. Elevene trenger fagene for å bli studieforberedt, yrkesforberedt og som samfunnsborgere.

– Vi reagerer særlig på at statsråden med et pennestrøk lager et nytt fag, som er veldig uklart og ikke et fag i det hele tatt.

Regjeringspartner negativ

Turid Kristensen (H) sier at hennes parti ikke støtter en nedbygging av fellesfagene i videregående.

- Denne debatten kom inn i feil spor. Dette må bli gjenstand for en bredere vurdering. Vi ønsker ikke at fellesfag skal bygges ned, presiserer Kristensen.