IKKE I MOSEN, MEN I OVNEN: Denne uglen hadde satt seg fast i ovnsrøret til Vidar Isungset. Han er usikker på hvor lenge den hadde vært der. Foto: Vidar Isungset

Fant en ugle i ovnen da han ankom hytta

Vidar Isungset fra Ål hørte mystiske krafselyder fra ovnsrøret da han ankom hytta i Flåm. Ut kom en ugle som hadde satt seg fast.

Av Lara Rashid

Vidar Isungset er fra Ål, men var på hytta i Flåm på onsdag da han oppdaget at noe satte seg fast i ovnsrøret.

– Når jeg kommer på hytta starter jeg alltid med å tenne i ovnen, men i det jeg skulle fyre opp det hørte jeg krafselyder i ovnsrøret. Jeg prøvde å riste litt i ovnsrøret i peisen, og da kom det noen fuglelyder. Jeg lurte fælt på hva det kunne være, sier Isungset.

Han forteller at han skjønte at en fugl hadde satt seg fast i pipa, og prøvde dermed å riste opp i røret for å få den løs.

– Jeg skjønte fort at det var en fugl fordi den lagde kurrelyder, og det lå lange fjær i ovnen. Da jeg så fjærene, skjønte jeg at jeg måtte få den ut så fort som mulig, sier han.

Isungset løsnet først spjeldet som satt godt fast, men slet fortsatt med å få tak i fuglen.

– Til slutt så fant jeg fram et par tykke hansker, og bestemte meg for å ta tak i den, og dra den ut. Jeg var spent, for jeg visste ikke hva slags fugl det var som satt fast i pipa, sier han.

Ut kom en lun ugle som satte seg rolig på kanten av ovnen. Isungset hadde ikke vært på hytta på en måned, og er usikker på hvor lenge ugla hadde vært i ovnsrøret.

– Vi satt og så på hverandre en stund, men så tenkte jeg at jeg måtte få henne ut før hun begynte å flakse rundt inne. Så jeg løftet henne og tok henne med ut. Der begynte hun å fly av gårde uten problemer.