Brukerfeil lot folk snike i vaksinekøen: − Jeg er sjokkert

Inntil i dag kunne hvem som helst bestille vaksinetime i Drammen, bekrefter kommunen overfor VG. FHIs Preben Aavitsland vil ha en alvorsprat med vaksinesnikerne.

– Vi er kjent med at cirka ti personer har bestilt timer og fått satt vaksine før det var deres tur, fordi det var teknisk mulig for flere å bestille time i Helseboka, sier virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune, Madli Indseth, i et skriftlig svar.

Kommunen har så langt satt nesten 17.000 vaksinedoser. Nå holder de på med å vaksinere risikogruppe 4, som er personer mellom 65 og 74 år samt dem mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer.

Disse får tilsendt en personlig SMS om å bestille time, med en lenke til Helseboka-appen. Her må man logge seg inn via ID-porten.

Inntil nylig kunne denne lenken brukes også av personer som ikke er i risikogruppe 4, bekrefter kommunen.

FHI: – Nedrig

– Dette var ikke bra, men det er fint at kommunen oppdaget det såpass raskt, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til VG.

Men han har lite til overs for dem som har sneket i vaksinekøen:

– Jeg er sjokkert over at noen faktisk er så nedrige at de sniker i vaksinekøen. De som nå står fremst i den køen, er blant annet kreftpasienter, folk med Downs syndrom eller cerebral parese og folk med alvorlig ALS eller MS. Hvis noen unge, friske mennesker mener de har rett til å snike seg foran disse i køen, vil jeg gjerne ha en alvorsprat med dem.

Drammen kommune ønsker ikke å opplyse alder eller å gi ytterligere opplytsninger om de ti som fikk vaksinen.

SJOKKERT: FHI-overlege Preben Aavitsland vil gjerne ha en alvorsprat med vaksinesnikerne. Foto: Tor Erik Schrøder

– Er dere bekymret for at lignende kan skje i andre kommuner?

– Små glipper kan nok skje, men vi tror kommunen vil oppdage det hvis problemet er større. Vi forutsetter at kommunene har kontroll på innkallingssystemet sitt. Hendelsen i Drammen er en påminnelse til andre kommuner om å se over rutinene sine, sier overlegen, og legger til:

– Dessuten tror vi at det er få køsnikere her i landet. Folk flest gjør ikke sånt.

VG har vært i kontakt med Helseetaten i Oslo kommune, som opplyser at de ikke har fått meldinger om samme problem.

Indseth i Drammen kommune forteller at det var et fåtall personer, utenfor risikogruppen, som også hadde bestilt tid til vaksinering den kommende uken.

– De er altså ikke prioritert til å få vaksine ennå, og deres timebestillinger er kansellert, sier virksomhetslederen.

Oppdaget onsdag - skulle vente med å fikse feilen til etter påske

Hun sier videre at kommunen onsdag 31. mars, i forbindelse med en gjennomgang av vaksinasjonslistene, oppdaget at noen personer hadde fått vaksinen tidligere enn de skulle hatt den.

– Ettersom det så ut til å dreie seg om et lite antall personer, valgte kommunen i utgangspunktet å avvente kontakt med Helseboka til etter påske. Etter at VG kontaktet Drammen kommune, tok kommunen kontakt med Helseboka søndag 4. april for å undersøke om det var mulig å rette opp feilen i løpet av kort tid. Dette viste seg heldigvis mulig å gjøre, sier Indseth, som bekrefter at feilen nå er rettet.

– Kommunen vurderer det fortsatt som et lite antall som har fått vaksinen tidligere enn de skulle, men VGs omtale av saken ville ha gjort mange oppmerksomme på en systemfeil som gjorde det mulig å bestille tid til vaksinering før det er deres tur. Derfor var det viktig for kommunen å få feilen rettet opp allerede i påskehøytiden og ikke vente til tirsdag over påske.

Virksomhetslederen sier videre at kommunen foreløpig ikke har kontaktet personene det gjelder. De har heller ikke avklart hva som skjer med deres andre vaksinedose.

Slik er FHIs prioriteringsrekkefølge Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Kriteriene som ligger til grunn for utvelgelse av helsepersonell er: Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte

Har direkte pasientkontakt hvor smitte fra pasient til ansatt er en risiko Resten av dosene skal gis til personer i risikogruppene, i første omgang: Beboere i sykehjem

Personer som er 85 år og eldre

Personer som er 75–84 år

Personer som er 65–74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp Vis mer

Helseboka: Brukerfeil kan skje

Det er selskapet HelseApps som står bak appen Helseboka. Daglig leder i HelseApps, Marius Christensen, bekrefter at de søndag ble kontaktet av Drammen kommune.

Han forklarer at det er snakk om en innstillingsfeil. Det finnes nemlig en type innstilling som skal gjøres i Helseboka-appen som sikrer at lenker som sendes ut er låst til en enkelt telefon, og at lenken dermed ikke kan sendes videre.

Denne innstillingsendringen hadde Drammen kommune ikke gjort, ifølge Christensen.

– Er det noe som kan være et problem andre steder også?

– Ikke hvis man følger veiledningen. Men brukerfeil kan jo skje. Vi prøver så godt vi kan å bistå. Vi gjør nå en gjennomgang av oppsett for alle våre kommuner for å forsikre oss og eventuelt korrigere at alt er riktig satt opp.

Han påpeker at systemet til en viss grad er basert på tillit.

– Å prøve å snike i køen foran andre er selvfølgelig veldig beklagelig. Men vi prøver å lage verktøy i vårt system som skal gjøre det svært vanskelig å gjøre det. Blant annet ved at man låser lenker til en enkelttelefon.

– Er det ikke et problem at det er mulig for kommunene å gjøre slike feil?

– Jo, det kan du si. Men vi prøver i størst mulig grad å tilrettelegge for at man ikke skal kunne gjøre slike feil. Vi dekker nesten tre millioner innbyggere med pandemiløsningen vår. Når du får store volum, så vil ting skje.

– Men når en sånn ting skjer må vi selvfølgelig gå en runde med kommunene og se hva som er gjort og hva som kunne vært gjort annerledes for å forsikre seg om at denne feilen ikke blir gjort igjen.