fullskjerm neste HASJ: I 2020 gjorde Kriminalomsorgens hundepatrulje et stort beslag. De fant over 12,7 gram hasj pakket inn i plastfolie.

De siste 20 årene: Dobling i narkotikabeslag i norske fengsler

Hasj, amfetamin og piller skjult i kroppens hulrom. Dette er narkofunnene i norske fengsler.

Rus og smugling i norske fengsler er dagligdags for Kriminalomsorgen. Det ble i fjor gjort 810 narkotikabeslag i norske fengsler. 20 år før dette var tallet under halvparten – 391 beslag.

– Det er veldig vanskelig å anslå hvor mye vi går glipp av for vi vet ikke hvor mye som smugles inn totalt, sier sikkerhetsinspektør Per Thoresen i Oslo fengsel. Han uttaler seg om funn i dette fengselet.

Kriminalomsorgen har gitt VG innsyn i beslag som er gjort i norske fengsler. De vil av personvernhensyn ikke oppgi hvilke fengsler beslagene er gjort i.

Gram og brukerdoser

Noen ganger gjøres det store beslag, blant annet med hundepatruljen - som fant over 12,7 gram hasj fant på en besøkende i et norsk fengsel i 2020.

Men oftest handler det om å finne brukerdoser. De benyttes mange metoder for å få narkotika inn i norske fengsler. En vanlig måte er å smugle narkotika i kroppens hulrom. Da kan smuglingen avsløres via prosedyrene som Kriminalomsorgen bruker: Nakenvisitasjon, narkohunder og bodyskanner.

– Men det er heller ikke alle rusmidler som påvises ved bruk av hund, sier Thoresen.

– Det er en kombinasjon av disse som fungerer, sier han.

I tillegg kan de innsatte måtte avgi spytt- eller urinprøve hvis det er mistanke om narkotikabruk. I 2019 ble det tatt over 13.800 urinprøver av innsatte. 10,5 prosent av disse var positive - noe som viser at mange innsatte har et rusproblem.

– En relativt stor andel av dem som sitter inne hos oss som har et rusproblem eller mye kontakt med rus for eksempel i salgsleddet, sier Thoresen.

Beroligende piller

Men det gjøres også funn på besøkende, som funnet de åtte Vival-pillene som ble funnet på en besøkende.

PILLER: Åtte Vival funnet på en besøkende. Det er et beroligende legemiddel.

– Er det vanlig at de besøkende bistår med smugling?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi har begrenset kontrollmulighet ovenfor de besøkende. Ved inngangen har vi ikke anledning til å visitere de besøkende annet enn de må tømme lommene. Med unntak av de gangene vi har en narkotikahund som er der, svarer Thoresen.

Det vanligste beslaget som gjøres i norske fengsler er cannabis, etterfulgt av amfetamin og reseptbeslagte legemidler som ikke er foreskrevet av lege.

– Noe gjøres på person, men en del av beslagene gjøres på fellesområder hvor vi ikke klarer å knyttet det til en enkeltperson, sier Thoresen.

Razzia

VG fikk nylig bli med narkohundene på razzia på Ullersmo. Da ble både celler og fellesområder gjennomgått. På toalettet i verkstedet i høysikkerhetsfengselet markerte hunden Conrad (4) for funn i sluket.

fullskjerm neste HASJPIPE: Denne hasjpipen ble oppdaget i et norsk fengsel i 2017.

I Oslo fengsel forteller Thoresen at utfordringen er at fengselet er gammelt og ligger rett ut mot bybildet.

– Vi ligger midt i byen og noe av vår utfordring er at murene våre går helt ut mot veien. Det resulterer at det er lettere å få inn narkotika over muren uten at det må smugles på personer, sier han.

Han beskriver et jevnt nivå av beslag de siste årene.

– Jeg kan ikke si at jeg har sett en voldsom endring egentlig, sier han.

Publisert: 30.11.20 kl. 08:55

