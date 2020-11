Som 14-åring ble Venstre-politiker Katinka Kolaas Ekmann (20) utsatt for et seksuelt overgrep. I flere år kjente hun på skam og en følelse av at hun ikke forsto hva hun hadde vært med på.

Kjemper for samtykkelov: − Voldtektstallene skremmer meg

Skyld, skam, frykt og hjelpeløshet er vanlige reaksjoner på seksuelle overgrep, ifølge psykolog Hilde Kapstad, som er daglig leder i «Nok Oslo – senter mot incest og seksuelle overgrep».

Katinka Kolaas Ekmann (20) tror innføringen av en samtykkelov vil bidra til at ofre for overgrep lettere får en bekreftelse på at det de har opplevd ikke er greit.

– Loven vil tydeliggjøre at det ikke trenger å være vold i bildet for at det er voldtekt, sier Ekmann og legger til:

– Selv om bevisbyrden fortsatt er vanskelig, slipper de å gå rundt og føle på skam og at det var deres skyld. Da kan de komme seg videre.

Ekmann er leder for Steinkjer Venstre, og sitter i likestillings- og mangfoldsutvalget i kommunen.

Ifølge straffeloven § 291, kan man straffes med fengsel inntil 10 år dersom man skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller hvis man har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

I dagens lov er ikke manglende samtykke nok til å bli dømt for voldtekt.

Én av fem jenter og én av 14 gutter oppgir at de har opplevd seksuelle overgrep i barne- og ungdomsårene, ifølge Folkehelseinstituttet. Ni prosent av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt minst én gang i livet.

– Voldtektstallene skremmer meg. Jeg vil gjerne bidra til å få på plass en samtykkelov, og til at flere tør å stå opp for seg selv. Sex uten samtykke er ikke sex, det er voldtekt, sier Ekmann.

Både Sverige og Danmark har innført samtykkeloven. Etter at Sverige innførte samtykkeloven i 2018 har antallet som er dømt i voldtektssaker økt med 75 prosent. I Norge er det foreløpig ikke flertall for en slik lov på Stortinget.

– Voldtektslovgivningen i Norge ble sist endret for 20 år siden. Siden den tid er det skjedd mye med vår forståelse av hvordan noen reagerer når de blir utsatt for seksuell vold og seksuelle overgrep, skriver Venstre i en uttalelse.

Partiet er tydelige på at de vil ha en samtykkelov i Norge.

30 land i Europa har en samtykkelov, som fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.

Samtykkeloven innebærer at man må være sikker på at den man har sex med, også har lyst på sex. Samtykke må være frivillig, og bestemmelsen vil også gjelde i parforhold.

Samtykke kan gis ved ord eller handlinger, som kyss, berøringer og lyd. Flørting og kyssing ved et tidligere tidspunkt regnes ikke som samtykke.

I Norge har forslaget om å involvere samtykke i voldtektslovgivningen blitt nedstemt på Stortinget.

Peter Frølich i Høyre sier at partiet er sterkt mot et krav om eksplisitt samtykke før sex.

– Alle ønsker å bekjempe voldtekt, men en samtykkelov er en veldig dårlig løsning. Det kan skape store juridiske og bevistekniske problemer, sier han.

Frølich mener at loven kan gjøre kampen mot voldtekt vanskeligere. Han stiller spørsmål til hva et samtykke er, og hvor grensen går.

– I Danmark hersker det nå full forvirring. Politikerne der kom med alle mulige sprikende forklaringer, som kyss, «nytelseslyder», «relevante bevegelser», «non-verbale tegn» og andre tåkeuttrykk.

– Det er rett og slett elendig juss, og gjør kampen mot voldtekt vanskeligere, fortsetter Frølich.

75 prosent flere dømt i Sverige

Voldtektsdommene i Sverige har økt med 75 prosent siden den nye loven ble innført i 2018.

Fra 2017 til 2018 økte antallet voldtektstiltaler fra 236 til 425 i Sverige. Gjennomsnittlig fengselsstraff har også økt med to måneder, skriver ABC Nyheter.

Danskene innførte loven i august i år.

Tror loven vil gjøre det enklere å anmelde

Ekmann har selv opplevd overgrep. Som 14-åring ble hun utsatt for et seksuelt overgrep, hvor en ti år eldre mann ble dømt til åtte måneder fengsel for seksuell omgang med barn under 16 år og en sak til. Han tilsto i retten.

Overgrepet har hatt stor påvirkning på ungdomsårene hennes. Hun kjente på en skam som gjorde det vanskelig for henne å fortelle om overgrepet til sine nærmeste.

– Jeg trodde lenge det var min feil. Jeg skammet meg, og har i ettertid forstått at det er vanlig.

Ekmann legger til at det tok tid før hun selv forsto hva hun hadde opplevd.

– Jeg skjønte ikke hva jeg hadde vært med på, bare at det føltes feil, forteller hun.

VG har vært i kontakt med mannen som ble dømt i saken. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Hun brukte to år på å anmelde overgrepet. Hun tror at en eventuell samtykkelov vil bidra til å fortelle ofre at det de har opplevd ikke er greit, og hjelpe dem til å tørre å snakke høyt om det.

De som er imot at samtykkeloven skal innføres mener det ofte blir ord mot ord i retten dersom man kun har et muntlig samtykke.

– Et stort flertall på Stortinget har sagt klart nei til en samtykkelov. Dagens lov er faktisk ganske streng og målrettet, men problemet må løses med raskere bevissikring og raskere politietterforskning, sier Peter Frølich i Høyre.

Skammen Ekmann kjente på i ungdomsårene bekreftes som en vanlig reaksjon på seksuelle overgrep av psykolog Hilde Kapstad, daglig leder i «Nok Oslo – senter mot incest og seksuelle overgrep». I tillegg forteller Kapstad at mange også opplever skyldfølelse, frykt og hjelpeløshet.

– Normale reaksjoner på unormale hendelser

Kapstad jobber med mange voksne som har vært utsatt for disse traumene som barn. Hun forteller at barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep ofte opplever senvirkninger.

– En vanlig strategi er å ta på seg ansvaret og skylden, og kostnaden er selvbildet, selvfølelsen og stor skamfølelse, sier Kapstad.

De fleste av brukere psykolog Kapstad kommer i kontakt med, forteller om senvirkninger som blant annet skyld og skam, frykt og hjelpeløshet. I tillegg strever flere med ensomhet og vansker med tillit og relasjoner.

– Slike senvirkninger er normale reaksjoner på unormale hendelser, sier Kapstad.

Hun legger til at hun ikke vil definere et tydelig skille mellom seksuelle overgrep og voldtekt.

– Voldtekt er et seksuelt overgrep, men at ikke alle seksuelle overgrep er voldtekt, legger hun til.

Ekmann kjenner seg igjen i det psykologen forteller om senvirkninger etter overgrep. Det var få som visste hva hadde blitt utsatt for, og hun skjulte historien for sine nærmeste.

– Jeg ville ikke prate med foreldrene mine om det, jeg følte meg som en byrde og kjente på en enorm skamfølelse.

Planen hennes var å vente med å anmelde til hun var 18 år, slik at hun kunne gjøre det i hemmelighet.

– Det var tøft. Jeg ble frastjålet kontroll og eierskap over egen kropp. Det gjør noe med selvbildet til en 14 år gammel jente. – Etter hendelsen fikk jeg psykiske problemer og klarte ikke å konsentrere meg på skolen. Det var vanskelig å sette ord på hva jeg følte og hvor tungt jeg hadde det.

Psykolog Kapstad viser blant annet til forskning som viser at det tar gjennomsnittlig 17 år fra første gang man ble utsatt for seksuelle overgrep til man fortalte om overgrepene.

Tall fra politiet viser at mange velger å anmelde overgrep lenge etter at det har skjedd. I 30 prosent av sakene i 2018, skjedde de anmeldte voldtektene over et år før ofrene gikk til politiet.

– Jeg håper at min historie kan være et bidrag til en endring. Det er på høy tid at Norge følger andre europeiske land og innfører en samtykkelov.

Hun vil bruke historien sin til å hjelpe andre, og til å bli en bedre politiker.

– Jeg ønsker snu noe som har vært vanskelig, til å bli en ressurs for meg i mitt samfunnsengasjement, sier 20-åringen.

Publisert: 22.11.20 kl. 13:36

