SKATTEN MIN: Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik tegner og forteller om skatteopplegget sitt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Dette vil Ap gjøre med skatten din

Arbeiderpartiet dropper å ta opp kampen for reversere regjeringens milliard-skattelettelser. De gir skattelette til vanlige folk og skatteskjerpelse for rike. Og en avgiftsgaranti.

Nå nettopp

Her er skisserer Støre hovedpunktene i deres skatteopplegg:

– Det samlede skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter vil være uendret fra 2020-nivå, men vi legger inn en omfordelende effekt ved at de med alminnelig eller lave inntekter får skattelette, mens de med høyere inntekter må skatte mer, sier Støre.

VG møter ham og Ap-nestleder Hadia Tajik på hans kontor på Stortinget, for å få presentert partiets skattepakke i forbindelse med deres alternative statsbudsjett, som legges frem til uken.

les også VGs statsministermåling: Nær uavgjort mellom Støre og Vedum

– Her er tabellen, sier Støre og viser oss hvordan deres skatteopplegg vil slå ut for deg:

Alle med inntekt under 750.000 kroner får skattelette, de som tjener mer enn det, får skatteskjerpelse.

De som får mest lettelse, er de som tjener mellom 550.000 og 599.000 kroner i inntekt: Dersom Ap fikk bestemme ville de fått 3050 kroner i skattelette neste år.

Tjener du mer enn fem millioner kroner, får du 49.610 kroner mer i skatt, hvis Støre og Tajik får det som de vil.

Hvordan din Ap-skatt blir, kan du lese her:

Samlet vil åtte av ti få mindre skatt, ifølge, Støre.

– Det gjelder også pensjonistene: ni av ti pensjonister får lavere skatt. En gjennomsnittlig pensjonsinntekt får 1890 kroner mindre i skatt, sier Tajik. I tillegg foreslår vi å øke pensjonsutbetalingene, slik at pensjonister generelt får mer å rutte med.

Det neste hovedelementet er avgiftene.

Garanti

– Vi har også sett en urovekkende vekst i avgiftene, som har vokst med over seks milliarder kroner under den borgerlige regjeringen. Da er ikke bompengeøkningene inkludert, sier Tajik.

De gir derfor en garanti:

– Hvis en avgift går opp, må en annen skatt eller avgift ned. Vi ønsker ikke å øke avgiftstrykket, slik de borgerlige har holdt på med.

les også VGs partimåling: Nå er Høyre, Ap og Sp jevnstore

– Hvilke avgifter skal opp?

– Det gjelder blant annet klimaavgifter, og at vi øker momsen for dem som kjøper de mest luksuriøse elbilene.

De to siste hovedpunktene er at selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent og at formuesskatten vil være i tråd med skatteforliket i 2016:

– De med de høyeste formuer må skatte mer, og bunnfradraget økes, sier Støre.

PRESENTERER SKATTEFORSLAG: Hadia Tajik er gravid i syvende måned og skal ut i permisjon om ikke så lenge. Foto: Tore Kristiansen, VG

Han sier at coronakrisen påvirker.

– Vi tar på alvor den tiden vi er inne i, hvor det å skape arbeidsplasser vil være det viktigste. Hovedlinjen er at vi vil sikre fordeling og forutsigbarhet til folk og til bedriftene. Derfor lavere skatt til folk flest og forsikringer til bedriftene om at selskapskatten forblir nede på 22 prosent.

Snur om skattelette

– Skatteopplegget bekrefter det TV 2 har skrevet; at dere ikke er i nærheten hverken å videreføre deres politikk fra 2017, med 15 milliarder i kutt, eller å hente inn de 30 milliarder som Solberg-regjeringen har kuttet?

– Vi har stemt mot de skattelettelsene i alle år, men det har blitt vedtatt og vi må kikke fremover og ha en politikk tilpasset den virkeligheten vi står oppe i nå, med coronakrise, hvor vi må sikre at flere kommer i arbeid. Samtidig ser vi at forskjellene mellom folk har økt, derfor øker vi formuesskatten og foreslår mer rettferdig fordeling.

les også Støre og Lysbakken vil stanse Uber og taxifrislipp

– Kampen for å reversere skattelettene gis opp?

– Nei, vi vil øke formuesskatten for de rike, slik vi har hatt som politikk lenge, fordi det er urimelig at de skal få så mye av skattekuttene; regjeringen har kuttet formuesskatten med 9,7 milliarder kroner bare siden 2013. Men vi har aldri hatt noen politikk for å øke skattene til vanlige folk.

Tajik sier de også vil gi en annen lettelse.

– Riksrevisoren har nylig kritisert overprising av gebyrer; det tas inn 600 millioner kroner i gebyrer, ut over det tjenestene faktisk koster. Det treffer blant annet unge mennesker som har betalt for mye for å ta teoriprøven for å få å få førerkort. Det skal vi ha en slutt på og kutter derfor i disse statlige gebyrene som er overpriset med nærmere 600 millioner. Dette er en skjult skatt, sier hun.

– Kjemperegning

Mudassar Kapur, leder av finanskomiteen (H), sier at Høyre har satt ned skattene og avgiftene med 30 milliarder siden de kom i regjering.

– En vanlig familie betaler nå 14.000 kroner mindre i skatt enn da Ap styrte, sier Kapur.

– Slik vi forstår dette skatteopplegget vil Ap, midt i den største økonomiske krisen vår generasjon vil oppleve, sende en kjemperegning til de som skaper jobber i Norge. Jeg tror alle som akkurat nå opplever utrygghet på grunn av coronakrisen, er enig i at det siste norske jobber trenger nå, er Støres skatteregning.

Økt skatt er ikke Norges vei ut av krisen – uansett hvem som får regningen, mener han.

– Høyre har i syv år latt både arbeidsfolk, barnefamilier, pensjonister og eiere som skaper jobber få beholde mer av sine egne penger, samtidig som vi kutter i helsekøene, bidrar til flere jobber i privat sektor, styrker politi og forsvar og nesten har doblet pengebruken på vei og bane i hele landet. Dette mente Ap nærmest var umulig. Vi har vist – og vil fortsette å vise at det er mulig med nye ideer og bedre løsninger.

Publisert: 08.11.20 kl. 21:35