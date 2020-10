PST : Skjerpet trussel fra ekstrem islamisme

PÅ VAKT: PST vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet på grunn av økte spenninger mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Her er PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020 i februar. Foto: Berit Roald