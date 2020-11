MASKE-RADE: Siv Jensen (til venstre) hadde tatt på munnbind i Stortingssalen, under statsminister Erna Solbergs corona-redegjørelse torsdag. Det hadde også Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Ørn E. Borgen

Frp: Regjeringen har vært bakpå siden mars

Opposisjonspartiene på Stortinget er ikke fornøyd med de økonomiske tiltakene for de som rammes hardt av pandemien og Covid 19-tiltakene. Ifølge Frp-leder Siv Jensen har regjeringen vært «bakpå siden mars».

Oppdatert nå nettopp

– Smittevern og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd, sa Ap-nestleder Hadia Tajik etter statsminister Erna Solbergs redegjørelse i Stortinget torsdag.

I slutten av debatten varslet Solberg at regjeringen vil komme med en ekstraordinær økonomisk tiltakspakke tirsdag i neste uke.

Den skulle egentlig komme fredag, men er utsatt fordi nye smitteverntiltak krever noen nye tiltak, ifølge Solberg.

les også Erna Solberg: Dette er de nye tiltakene

Mister jobb unødvendig

Men Siv Jensen (Frp) sa at regjeringen nå har hatt god tid til å finne tiltak for de som er hardest rammet av tiltakene gjennom permitteringer og oppsigelser:

– Regjeringen har vært bakpå siden mars, sa Jensen.

– Mange opplever fortsatt at tiltakene ikke treffer de som er berørt, og at folk mister jobbene sine unødvendig, sa Frp-lederen.

Her var Ap og Frp helt på linje i kritikken:

– De første tiltakene fra regjeringen var ikke nærheten av å dekke behovet, sa Hadia Tajik.

KRITISK: Hadia Tajik (Ap) på Stortingets talerstol torsdag formiddag. Foto: Ørn E. Borgen

Etterlyst tiltak

– Det er vanskelig å holde tritt med utviklingen. Men allerede i mars ble det varslet en ny smittetopp til høsten. Og nå skjer det. Vi må kunne vente at tiltakene er bedre koordinert og at arbeidsplasser blir ivaretatt, la Ap-nestlederen til.

Hun kritiserte at Stortinget ble orientert via media at regjeringen ville forlenge inntektssikringen, et tiltak som har vært etterlyst fra Stortinget over lang tid.

VG bragte den nyheten tirsdag:

les også Erna Solberg: Permitterte får høy utbetaling ut mars

Isolasjon

Flere av stortingsrepresentantene er også dypt bekymret for folks psykiske helse i stadig større isolasjon, når regjeringen nå ber folk om å begrense sosial kontakt ytterligere.

– Vi trenger en egen krisepakke for psykisk helse og en plan for alle de som nå blir ytterligere isolert, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Også de eldre på sykehjem og folk i institusjoner fikk sin del av oppmerksomheten i stortingsdebatten:

– Vi må aldri komme tilbake dit hvor pårørende ikke får besøke sine på sykehjem og i institusjoner, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF).

les også VG avslører: Over 2400 fikk besøksstans - kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak

Testing på grensen

Frp, og etter hvert også Ap, har reist krav om at alle som krysser grensen og kommer til Norge, må testes. Regjeringen vil nå skjerpe inn dette. Men Erna Solberg sa at faglige råd har gått i en annen retning til nå, fordi det krever enorme ressurser å teste alle som ankommer Norge:

– Hovedtiltaket i Norge er karantene, ikke testing, sa Solberg.

Hun varslet også at mange av helsesykepleierne som er satt inn i smittesporing, nå skal tilbake til vanlig arbeid og prioritere oppfølging av sårbare grupper.

Dro til Sandnessjøen

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som først krevde at Solberg skulle komme til Stortinget og redegjøre om pandemien og tiltakene. Men da Solberg kom til Stortinget torsdag med anbefalingen om å begrense reiser, hadde Ap-lederen reist til Sandnessjøen for å besøke bedrifter, skoler og delta på partimøter.

«Det var umulig å utsette Sandnessjøen en gang til», opplyser Ap’s kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.

«Når det gjelder anbefalingen om å ikke reise følger vi den når den innføres selvsagt. Dagens reise er avklart og sjekket med myndighetene - den bryter ingen anbefalinger», skriver han i en SMS til VG.

Publisert: 05.11.20 kl. 11:32 Oppdatert: 05.11.20 kl. 12:03