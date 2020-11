ALTA: Helsehuset i Alta. Kommunen opplever nå et lokalt utbrudd av coronasmitte. Foto: Ørn E. Borgen

Smitteutbrudd i Alta - rundt 300 i karantene

Kommunen tester rekordmange og vurderer å innføre en lokal begrensning på hvor mange personer som kan møtes.

Det opplyser rådmann Bjørn-Atle Hansen til VG. Byen opplever nå et lokalt smitteutbrudd. Siden helgen har ni fått påvist smitte.

300 i karantene

– Vi har et lokalt utbrudd i Alta. Per nå, onsdag, er det ni som har testet positivt siden helgen. De er i aldersgruppen 17-30 år. Vi venter på flere prøvesvar i dag og regner med vi får flere positive, sier Hansen og legger til at de har drevet med omfattende smittesporing.

– Hva viser smittesporingen?

– Det har nok oppstått i private sammenkomster og private fester. Det har ikke skjedd på noe offentlig skjenkested så langt som vi har klart å avdekke. For øyeblikket har vi rundt 300 personer i karantene så langt, sier Hansen.

Videregående skole stengt

Den videregående skolen i Alta er stengt den uken som et forebyggende tiltak, legekontorene er i gul beredskap og det er gjort innstramminger i forhold til besøk på helseinstitusjoner og sykehjem.

Russen i Alta fikk nylig skryt av helseminister Bent Høie for å ha avlyst en stor Halloween-fest, men det sirkulerer nå en video på sosiale medier som angivelig skal vise Altarussen feste i Haloween-helgen.

– Den har jeg sett. Om den er fra Alta vet vi ikke, men dette er ikke i regi av russen. Samtidig må jeg si at det er veldig ugreit at noen legger ut noe sånt. Det setter russen og russestyret i forlegenhet, sier Hansen.

Russepresident Emil Jensen ved Alta videregående skole bekrefter at de ikke har arrangert noen fest og sier russen forholder seg til smittevernreglene.

– Et tappert forsøk på å være morsom

Han har sett videoen og forteller at den viser to festklipp, det første vet man ikke hvor er fra eller når, og det andre klippet skal være fra en privat fest.

– Vi anser dette som et tappert forsøk på å være morsom, men det setter russen i et dårlig lys og er skadelig for russen. Vi er avhengig av at samfunnet har tillit til oss. Videoen bryter dessuten med personvernet. Alta er en relativt liten plass, sier han med henvisning til at folk kan kjennes igjen på videoen.

– Vi har hele tiden hatt en enormt god dialog med kommuneoverlegen i Alta og på den bakgrunn avlyste vi Halloween arrangementet. Vi tar smittevern på høyeste alvor, sier Jensen til VG.

I dag er det de nasjonale begrensningene som gjelder, men Alta kommune vurderer nå om de kanskje skal legge seg på samme nivå som i Oslo hvor man kan ha maks fem gjester i private hjem.

– Vi jobber med en forskrift til formannskapet i morgen i forhold til å begrense hvor store forsamlinger som kan møtes, sier rådmannen.

Hansen forteller at de frem til denne helgen kun har hatt smitte via arbeidsinnvandring og at denne har vært lett å spore samt at de fleste av disse nå er ute av karantene.

– Vi tester nå rekordmange, 250 om dagen, sier Hansen. Kommunen har totalt rundt 21.000 innbyggere.

