Krigsseiler fikk medalje fra regjeringen – åtte måneder etter at han døde

8. mai fikk krigsseiler Edvard Lilleheil (98) regjeringens minnemedalje ved sin grav. Lilleheil rakk aldri få medaljen i live.

Under krigen ble krigsseiler Edvard Lilleheil torpedert tre ganger. Over en måned satt han i livbåt som følge av torpederingene.

På frigjøringsdagen i år fikk Lilleheil regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig.

Men – han rakk aldri få den i live. Lilleheil gikk bort 26. august i 2020, og ble 98 år gammel.

– Det er jo litt sent, sier sønnen til Edvard, Hallgeir Lilleheil.

Ønsket anerkjennelsen

Hallgeir Lilleheil bor i Halden, og var ikke til stede under selve markeringen. Han understreker at han er glad for at Brønnøy kommune la til rette for en seremoni – og at han er setter pris på medaljen som pappaen fikk.

Likevel innrømmer han at medaljen burde ha kommet raskere.

– De hadde sjansen til å gi ham medaljen i fjor, og året før der.

Regjeringens minnemedalje deles i utgangspunktet ikke ut posthumt, men etter en søknad og beslutning om utdeling skjedde før Lilleheils død.

fullskjerm neste MARKERES: 8. mai fikk Edvard Lilleheim regjeringens minnemedalje. Her fra seremonien utenfor Brønnøy kirke.

Lilleheil forteller at faren, særlig i de siste årene han levde, snakket mye om selve anerkjennelsen mange krigsseilere aldri fikk.

– Jeg satt med ham da han døde i august. Det skjedde brått, så vi satt og snakket helt normalt før han døde. For han betydde egentlig ikke medaljene så mye, men heller anerkjennelsen.

26. mars i år ble det klart at Erna Solberg og regjeringen avlyser feiringen av gjenlevende krigsseilere andre gangen på rad.

Edvard Lilleheil er en av seilerne som var invitert.

Ble torpedert tre ganger

Edvard Lilleheil reiste til sjøs som 15-åring. Under krigen var Lilleheil om bord på båten DT Ranella som mekaniker.

4. juni 1941 var båten i konvoi OG 64. 12. juni ble båten torpedert av den tyske ubåten U-553.

– Torpedoen treffer fjerde tank på babord side. Og krenger over, blir liggende en stund før neste torpedo senker henne. Samtlige om bord kom seg om bord i livbåtene. Den ene med 15 mann om bord og den andre med 14 mann. Det var en stri tørn om bord i livbåten, men vi berget oss og kom etter 12 døgn til Terceira på Azorene. Alle 29 om bord på «Ranella» overlevde, fortalte Lilleheil til Brønnøysunds avis 22 juli 2020, bare litt over en måned før han døde.

MEDALJE I POSTEN: Edvard Lilleheil ble 98 år gammel. Krigsseileren fikk flere medaljer også i tiden han levde. Men – de kom alle i posten, forteller sønnen hans, Hallgeir Lilleheil til VG. Foto: GoAlive TV: Havets Helter

På to andre båter under krigen opplevde også Lilleheil å bli torpedert. Alle gangene gikk det på mirakuløst vis bra.

I etterkant av krigen fikk få krigsseilere anerkjennelse. Mye av grunnen kan ha vært at seilerne ikke var definert som direkte stridende.

På Trebåtfestivalen i 2013 beklaget Anne-Grete Strøm-Erichsen på vegne av den norske stat.

– Ingen heder, ingen oppfølging og ingen forståelse for søvnløse netter og psykiske senskader. I dag vet vi at hjemkomsten er avgjørende for om senskader utvikles eller ikke. Den kunnskapen manglet simpelthen den gangen og det gjør vondt å tenke på, sa statsråden i talen.

Hallgeir Lilleheil forteller at faren og andre krigsseilere ikke egentlig ønsket medaljer, men heller en forståelse for den psykiske påkjenningen de opplevde under seilingen.

– De var enstemmige i hvordan de følte det. Det var ikke det at de søkte ære og berømmelse, men anerkjennelsen for hva de hadde gjort, sier han.

– For sent

– Edvard Lilleheil er det jeg kaller en ukjent norsk krigshelt. Åtte måneder etter hans død, kom regjeringens generelle minnemedalje til hans gravplass. Det er en fin gest – men det er for sent, fordi regjeringen og Forsvarsdepartementet har unnlatt å prioritere dette slik at krigshelten selv kunne oppleve takken og hederen, sier Jarle Andhøy.

PÅ HØY TID: Sjømann og eventyrer Jarle Andhøy har i mange år arbeidet med en TV-serie om krigsseilerne. I dag er han partileder for partiet Folkevett. Foto: Trond Solberg

I dag er det 19 gjenlevende krigsseilere.

Eventyreren, partilederen og seileren Andhøy har i flere år jobbet med en TV-serie om krigsseilere, og har tatt til orde for at regjeringen må hedre de gjenlevende seilerne som under krigen fraktet drivstoff, varer og våpen over Atlanterhavet.

Videoen og flere av bildene i denne saken er publisert med tillatelse fra GoAliveTV og prosjektet «Havets Helter».

Innsatsen til krigsseilerne vurderes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier over den tyske krigsmakten. Likevel har krigsseilerne aldri blitt hedret med et formelt arrangement. Først i 2020 inviterte Erna Solberg til en formell feiring, men på grunn av covid-19 ble feiringen utsatt.

GODT KJENT: Jarle Andhøy traff Edvard Lilleheil flere ganger. Her er de sammen i juli 2019. Foto: GoAlive TV: Havets Helter

– Det var tre stykker etter invitasjonen i fjor som gledet seg til å komme til Oslo og bli takket og hedret med kongelig glans: Edvard Øwre Lambine, Edvard Lilleheil og Carl Mikal Jensen. Nå er de døde – det er for sent å takke de. Det siste de fikk oppleve av det offisielle Norge var sviket etter ett liv i det mørkeste kapittel i norsk krigshistorie som regjeringen kjenner svært godt til, sier Andhøy.

Ga flere medaljer til lokalt museum

Til sammen fikk Edvard Lilleheil seks krigsmedaljer. Flere av medaljene ga Lilleheil til Bindal Museum mens han levde.

Avdelingsleder Odd Walter Bakksjø ved Bindal museum tok selv kontakt med Brønnøy kommune og understrekte at det hastet med å få gitt Lilleheil medaljen.

– Det kom for sent.

Odd Walder Bakksjø ved Bindal museum holdt tidligere år et digitalt foredrag om Edvard Lilleheim. I dag er fire av Lilleheims medaljer på Bindal Museum. Foto: Privat

Bakksjø ble kjent med Lilleheil da han ga fire medaljer til museet.

– Han ringte meg for to og et halvt år siden. Da sa han at han hadde medaljer som han ville gi til Bindal museum.

Han fortsetter:

– Det var sterkt å høre da jeg besøkte han. Den siste gangen jeg besøkte han, sa han: Jeg sover så dårlig. Da spurte jeg: Hvorfor det? Er det krigen?

– Ja, det er krigen, sa han da.

For mange var krigsseilere var årene under krigen en stor psykisk påkjenning.

– Det er jo for sent

Ordfører Eilif Trælnes delte ut minnemedaljen 8 mai. Han forteller til VG at han synes overleveringen av medaljen var på høy tid.

– Det er jo for sent, det er det, sier Trælnes til VG.

Han har stor forståelse for at Edvard Lilleheils etterlatte mener utdelingen skjer for sent.

MED TUNGT HJERTE: Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var det med tungt hjerte at årets festmiddag ble utsatt. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer følgende:

– Vi fikk en anmodning om å gi Lilleheil regjeringens minnemedalje i midten av august 2020. Allerede seks dager senere, svarte vi positivt på dette. Dessverre døde Lilleheil svært kort tid etter denne beslutningen, og det ble beklageligvis ikke mulighet til å dele ut medaljen til ham personlig.

Han fortsetter:

– Forsvarsdepartementet mottok senere en e-post fra Forsvarets veterantjeneste, som hadde fått en forespørsel fra Statsforvalteren i Nordland om medaljen kunne deles ut til Lilleheils etterlatte. Dette svarte vi positivt på i et brev til Statsforvalteren 20. april i år, og vi sendte samtidig en medalje direkte til Brønnøy kommune for utdeling til Lilleheils etterlatte.

Regjeringens minnemedalje tildeles norske og utenlandske militære og sivile som en anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Ifølge Bakke-Jensen er det utdelt om lagt 1100 minnemedaljer siden 2015.