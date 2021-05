ENDING: Torsdag lå det an til at alle kommunene (grønt) rundt Nesodden skulle få flere vaksinedoser, mens Nesodden (grå) risikerer færre. Nå har FHI tatt med Nesodden i anbefalingen. fungerende ordfører i Nesodden Eivind Hoff-Elimari (MDG) jubler. Foto: Anja Antonsen/Nesodden kommune

Jubel i Nesodden: FHI endrer anbefaling om vaksinefordeling

Skien og Nesodden bør legges til kommunene som får flere vaksinedoser, og færre kommuner må gi fra seg vaksiner, anbefaler FHI i et nytt utkast.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Som ordfører på Nesodden oppvokst i Skien blir jeg selvsagt glad for å høre det. Rent objektivt høres dette ut som en klar forbedring, sier fungerende ordfører i Nesodden Eivind Hoff-Elimari (MDG).

Han var en av flere ordførere som torsdag rykket ut mot FHIs omfordelingsplan for vaksinedoser.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet levere inn en fornyet vurdering av listen over de 24 kommunene som skal få flere vaksinedoser innen klokken 15 fredag ettermiddag.

I et utkast fra FHI som er sendt fra Helsedirektoratet til kommuneoverleger og vaksinekoordinatorer i Vestfold og Telemark, er Skien og Nesodden kommune lagt til denne listen, mens Moss er fjernet. Dermed kan det ligge an til at 25 kommuner, og ikke 24 som det tidligere lå an til, får 60 prosent flere vaksinedoser enn befolkningsnøkkelen legger opp til.

– Vi har også tidligere opplevd at FHI og myndigheter er lydhøre for gode argumenter. Det er en klar styrke ved den norske pandemihåndteringen, sier Hoff-Elimari.

Flere slipper å gi fra seg doser

I tillegg legges det opp til at flere kommuner ikke må gi fra seg vaksinedoser. På listen over de såkalte nullkommunene som regjeringen la fram onsdag, sto Bergen, Førde, Hamar, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Nes, Ringerike, Ringsaker, Sandnes, Skien, Stavanger og Trondheim.

På det nye FHI-utkastet er disse 18 kommunene lagt til: Gjerdrum, Moss, Holmestrand, Lunner, Frogn, Porsgrunn, Tønsberg, Marker, Aurskog-Høland, Færder, Øvre Eiker, Hurdal, Ringerike, Horten, Sandefjord, Bamble, Kongsberg og Skiptvet.

– Etter en slik modell lander Tønsberg ut på «stedet hvil». Vi får ikke flere doser enn forespeilet, men blir heller ikke fratatt noen. Vi er fornøyd med at det nå ser ut som FHI og regjeringa lytter til oss i denne saken, sier ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen (Ap) i en pressemelding.

Trondheim og Kristiansand står listet opp i en egen bolk under nullkommuner. FHI skriver det også kan vurderes å ta med Trondheim og Kristiansand som er store befolkningstette kommuner, hvor både tiltak og smittespredning vil få større konsekvenser enn i mindre kommuner.

REAKSJONER: FHI foreslår enda en endring i vaksinefordelingen, etter massiv motstand fra ordførere. Foto: Javad Parsa, VG

Håper på fart i vaksineringen

Nesodden lå torsdag som en enslig grå øy ligger Nesodden omringet av et hav av grønne kommuner på VGs vaksinekart. Hoff-Elimari håper dagens FHI-nyhet kan bety raskere vaksinering.

– Håper det vil bety at vi raskt kan få vaksinert så mange som mulig, sier ordføreren og legger til at vaksinasjonsviljen blant nesoddingene til nå har vært stor.

– Dette handler ikke om å få flest mulig vaksiner til nesodden. Når man gjør en omfordeling, må det være begrunnet i at vaksinene skal ha større effekt mot sykdom og smitte. Det var det ingen begrunnelse i utgangspunktet for at Nesodden var utenfor, sier han.

Implementerer ny ordning i juni

FHI skriver i utkastet at de forventer at vaksineprodusenten Pfizer fra uke 23, som er andre uken i juni, vil kunne levere betydelig flere doser hver uke. Selv om tallene kan endre seg, må kommunene være forberedt på at de må kunne sette omtrent dobbelt så mange doser hver uke som de gjør denne uken, uke 19.

I utkastet kaller FHI de 25 kommunene som får doser litt tidligere for «juni-kommuner», de 31 kommunene som får dosene som forventet kalles nullkommuner, mens de som får dosene noen uker senere, kalles «juli-kommuner».

«Juli-kommunene» anslås å måtte avgi cirka 35 prosent av dosene sine frem til uke 28, som starter 12. juli.

De kommunene som i dag allerede får 20 prosent flere doser, får en justering opp til 60 prosent flere doser. De får ikke 60 prosent mer enn i dag.

FHI anslår at endringen tidligst kan iverksettes i uke 23 og trolig vil foregå i sju uker, frem til uke 28. Uke 28 starter 12. juli.

Det anslås at de såkalte «juni-kommunene» er ferdig med å tilby alle over 18 år dose 1 innen uke 28, mens «juli-kommunene» vil være ferdig med å tilby alle over 18 år dose 1 innen uke 31. Uke 31 starter 2. august.

Det påpekes at dette anslaget er basert på 24 kommuner og at planen må betraktes som foreløpig.