Rånetreffet i Vestby: − De kom fra store deler av Østlandet

Da UP og politiet satte i gang med tekniske kontroller etter «lavterskel-metoden», løste det store rånetreffet seg opp.

– Flere hadde ikke veldig lyst til å snakke med politiet, og vi satte i gang det vi kaller et lavterskeltilbud for reaksjoner fra politiet. Det innebærer teknisk kontroll av bilene, med anmerkninger og mangellapper og kan være alt fra lysfeil til manglende skilt foran. Dette er et språk disse unge folkene skjønner, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad.

– Det kan hende Biltilsynet (trafikkstasjoner) får en jobb å gjøre i ettertid.







Fra rett før klokken 22.00 lørdag kveld begynte det å komme meldinger til politiet om at det samlet seg et stort antall biler på et rånetreff i Vestby.

Rånerne samlet seg på en parkeringsplass utenfor et lagerbygg i Follo kommune i Viken fylke noen mil sør for Oslo.

I starten var 20–30 biler samlet utenfor lagerbygget.

– Vi fikk høre rykter om at det var mange biler på vei, og klokken 23.00 var det 200–300 biler på stedet, sier operasjonslederen.

Grunneieren ønsket bilene fjernet fra stedet, og mange av bilene kjørte etter hvert til en parkeringsplass utenfor Vestby storsenter.

Flere UP-patruljer, som gjennomført kontroller i nærheten, satte kursen for rånetreffet, sammen med lokale politipatruljer.

– Totalt har det vært opp mot 500 biler i området, meldte politiet i Øst på Twitter. De mottok mange meldinger om burning, sladding og høy hastighet i løpet av natten.

47 biler bortvist

Klokken ett anslår politiet at det var samlet 200 biler. Klokken halv to var området ved lagerbygningen tømt og ryddet.

– Det var da de flyttet seg videre til Vestby storsenter. Politiet fulgte etter.

Klokken fem på tre var totalt 47 biler, bortvist fra utenfor lageranlegget i Vestby. Antall mennesker er ukjent, opplyser Marstad.

– Ble det gitt bøter?

– Det ble såpass stort for oss, og det er ikke logget noe mer spesifikt, sier han.

I morgentimene lørdag var det rolig, sier operasjonslederen.

Uheldig med tanke på smittevern

– Hva med smittevernet?

– Vi vurderer treffet som ikke heldig, men det ble ikke gjort noen tiltak i forhold til dette. Det var kun bortvisninger som følge av reaksjoner på kjøretøyenes tekniske tilstand.

– Hvor kom rånerne fra?

– Noen var hjemmehørende i Øst politidistrikt. Alle som ikke tilhørte området ble bortvist, med muntlige reaksjoner, sier han.

Nattens operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen, sa til VG natt til lørdag at bortvisninger kom som følge av meldinger om burning, sladding og meldinger om høy hastighet på vei til og fra stedet, fra vanlige trafikanter.

– Det er totalpakken det reageres på, sa operasjonsleder Samuelsen.