SYDEN: Mens fullvaksinerte dansker, italienere og tyskere kan reise inn og ut fra ferie, sendes nordmenn rett på karantenehotell. Foto: Halvard Alvik

Norsk vaksinestrategi kan gi deg ferie-trøbbel

Norge har forlenget tiden mellom første og andre dose. Det kan skape krøll hvis du skal ut og reise, erkjenner helseministeren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De fleste land krever nemlig at du har fått to vaksinedoser for å være fullvaksinert og dermed nyte godt av et coronapass som må til for at du kunne reise inn i mange land uten karantene.

Helseminister Bent Høie (H) innrømmer at det er en situasjon man kan komme opp i, nettopp fordi land velger forskjellig:

– Det betyr at man kan oppleve at i en rekke EU-land vil de fortsatt si at man må ha to doser pluss en uke for å ha et coronasertifikat, og at man kan bli møtt med restriksjoner i de landene, mens man i Norge vil slippe de restriksjonene, sier han til VG.

HELSEMINISTER: Bent Høie tror andre land vil følge Norge og innføre samme lettelser for dem som har fått en dose. Foto: Berit Roald

Én-dose-strategi

Norge har valgt å forlenge intervallet mellom første og andre dose fra seks til tolv uker for å sørge for at flere fikk vaksine raskere. Dette anbefalte FHI blant annet fordi vaksinene vi bruker – Pfizer og Moderna – hindrer videre smitte. Storbritannia og Finland har også lagt seg på denne linjen, mens diskusjonen nå pågår i Danmark.

Helseministeren tror derimot at flere vil følge etter, nettopp fordi man er så godt beskyttet tre uker etter første stikk:

– Så tror jeg at flere land vil følge i Norges fotspor, fordi man kommer til å erfare det man ser fra de andre land som har gjort det, at tre uker etter første dose er nok til å gi god beskyttelse. Da er det vanskelig å opprettholde restriksjoner når man ser det er tilstrekkelig. Og der tror jeg andre land vil følge etter.

De fleste må uansett ikke vente tre måneder på andre stikk – FHI har tidligere sagt at vi får såpass mye vaksiner fremover at gjennomsnittstiden mellom dosene vil være på rundt 7 uker. De sikter seg også inn på at alle er fullvaksinerte innen utgangen av august.

Fullvaksinerte må fortsatt i reisekarantene

– Hva med innreisekarantene for vaksinerte, bør dere ikke slippe opp den nå som vi vet at risikoen for å smitte videre er så lav?

– Det kan vi gjør når vi har fått etablert systemer som gjør at vi har en trygg nok på at man er vaksinert. Det er det som er utfordringen i dag, er at vi har god oversikt over dem som er vaksinert i Norge, men ikke de som er vaksinert i andre land. Derfor har vi sagt at vi må ha et verifiserbart coronasertifikat. Og det jobber vi med i Norge og håper å få på plass begynnelsen av juni.

– Vaksinerte dansker slipper innreisekarantene, så det må jo finnes en løsning som gjør det mulig?

– Nå har danskene et coronasertifikat som ikke er verifiserbart. Det har vi i Norge sagt at vi vil ha, så det ikke blir enkelt å jukse med. Det er et viktig kriterium for oss.

– Man kan printe ut sertifikatet fra Helse-Norge?

– Det er ikke et verifiserbart sertifikat, det betyr at det er for lett å jukse med det i dag. Derfor jobbes det med en verifiserbar versjon i begynnelsen av juni.

Også europeiske land som Italia og Tyskland gir karantenefritak for vaksinerte borgere.

Hit kan du reise rett inn hvis du er fullvaksinert:

Hellas

Italia (har ikke karantene for noen innreisende)

Israel

Frankrike (har ikke karantene for noen innreisende)

Island

Estonia

Slovakia

Kroatia

Spania (har ikke karantene for noen innreisende)

Tyskland

Østerrike

Er du vaksinert og reiser til et land som uansett ikke har innreisekarantene, slipper du som fullvaksinert å vise frem negativ coronatest.