BEKYMRET: Byråd for Osloskolene Inga Marte Thorkildsen (SV) avbildet med engasjement og rynker i pannen utenfor Bjølsen skole. Foto: Tore Kristiansen, VG

Venstre-Bjercke fyrer løs mot skolebyråd: − Alltid bekymret, tar aldri ansvar

Hallstein Bjercke (V) har irritert seg grønn på det han mener er gjentatte ansvarsfraskrivelser fra skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) under pandemien. Mandag sa hun ja til nye uker med omstridt hjemmeskole.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Under coronapandemien har byråden vært «bekymret» for alt mulig, uten at hun har gjort noe som helst for å løse utfordringene. En byråd som alltid er bekymret, men aldri tar ansvar – hun kan like gjerne gå av, sier Bjercke.

Han er nå leder for Venstres bystyregruppe i Oslo og selv tidligere byråd. Venstre-toppen møter også ofte Thorkildsen i utdanningsutvalget, der han er nestleder.

Men Bjercke er alt annet enn imponert over måten oppvekst- og kunnskapsbyråden fra SV har opptrådt på under pandemien. Han henviser blant annet til en rekke medieoppslag der Inga Marte Thorkildsen har uttrykt bekymring i stedet for å vise lederskap under pandemikrisen.

ANGRIPER BYRÅDEN: Hallstein Bjercke (V) er opposisjonspolitiker i Oslo bystyre, der han sitter både i kultur- og utdanningsutvalget og forretningsutvalget. Han er også selv tidligere byråd. Foto: Frode Hansen, VG

August 2020: «Jeg er ekstremt bekymret for en situasjon der helsepersonell som jobber med barn i kommunen blir omprioritert til å jobbe med å øke testkapasiteten,» uttalte Thorkildsen til Dagsavisen selv om kommunen selv disponerer dette helsepersonellet.

Oktober 2020: «Det er en ganske fortvilet byråd som står her, og sier at jeg har f ... ikke det oljefondet å bare stikke hånden nedi,» uttalte Thorkildsen til VG. Hun var bekymret for pengemangel, personellmangel og mange Osloelever i karantene.

15. mars 2021: «Det er mange som synes dette er kjempetungt, og det går hardt ut over mange unges psykiske helse. Det er jeg veldig bekymret for,» uttalte Thorkildsen til TV 2 kort tid etter at Oslobyrådet selv innførte hjemmeskole.

15. mars 2021: «Det tror jeg absolutt,» svarte Thorkildsen da nettstedet Utdannningsnytt spurte henne om hjemmeskole kunne vært unngått om regjeringen hadde satt i gang en revidering av smitteverntiltakene tidligere.

Hallstein Bjercke (V) mener det siste eksempelet var foreløpig «bakkerekord» i ansvarsfraskrivelse.

– Det toppet seg med denne artikkelen. Byrådet velger å stenge skolene, men også dette er noen andres feil, sier Bjercke med henvisning til Thorkildsen.

SYKLER: Inga Marte Thorkildsen er helårssyklist. På bildet møter hun SV-leder Audun Lysbakken ved Møllergata skole. Foto: Odin Jæger, VG

Han etterlyser mer styring og ansvar fra en skolebyråd som også har en fortid som minister i den forrige rødgrønne regjeringen.

– Byrådet har aldri selv gitt noe svar på hva de har gjort for å forsøke å kunne holde skolene åpne. Har de gjort en jobb for å finne flere lokaler som kan brukes for å minske presset på skolelokalene? Har de foretatt en gjennomgang av mulighetene for å finne flere vikarer? – spør Bjercke.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) avviser at hun ikke tar ansvar.

– Jeg har etterlyst en oppdatering av smittevernveilederen. Det har også lærerne gjort. Å påstå at det er det samme som å ikke ta ansvar mener jeg er useriøst. Man kan si mye om byrådets coronahåndtering, men vi har tatt ansvar, påstår Thorkildsen.

IRRITERT: Hallstein Bjercke (V) kritiserte nylig byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byrådet for at de ikke har informert bystyret godt nok om de til dels omstridte pandemi-tiltakene. Johansen la seg flat. Nå kritiserer han oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for ansvarsfraskrivelse. Foto: Frode Hansen, VG

Hun sier at både de ansatte i skolene og barnehagene, bydelene, utdanningsetaten og «vi på rådhuset» har jobbet døgnet rundt for å finne gode løsninger som ivaretar både smittevern og et best mulig tilbud.

Byråden mener politikere fra ulike partier må stå sammen i en krevende smitte-krise.

Langvarige etterdønninger

– Jeg håper vi ikke nå går inn i en valgkamp hvor dette er nivået på den politiske debatten. Vi må jobbe sammen, på tvers av partier, for å finne de beste løsningene for veien ut av corona, ifølge Oslo – byråden.

Thorkildsen kontrer mot Bjercke med at hun har forsøkt både å skaffe både flere vikarer og alternative skolelokaler gjennom krisen.

– Allerede i fjor tok vi opp med Utdanningsetaten om det var mulig å bruke andre typer lokaler for å unngå hjemmeskole. Det har de prøvd. Flere skoler har klart å finne alternative lokaler. Mens andre ikke har fått det til rett og slett fordi det ikke har latt seg gjøre å finne lokaler.

– Angrepet fra Hallstein Bjercke bærer nok til dels preg av å være skrivebordsteori. Husk, vi snakker om 183 læresteder i denne byen, minner hun om.

Byråden sier de også har hatt en beredskapsplan for vikarer hele veien.

– Men det er veldig utfordrende å få folk til å jobbe som vikarer i pandemien. Dette er vanskelig, spesielt i områder med høyt smittetrykk. Vi har også foreslått et samarbeid om å bruke studenter, men det er ikke bare å pøse studenter inn i skolen, sier Thorkildsen.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, mener at Oslo kommune nå må være sitt ansvar bevist når de har innført hjemmeskole til tross for sterke advarsler mot dette.

Trommald leder også en koordineringsgruppe med spesielt fokus på sårbare barn og unges situasjon under pandemien.

VIL SKÅNE BARNA: Mari Trommald er direktør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) samt leder for regjeringens koordineringsgruppe for sårbare barn og unge. Foto: Frode Hansen, VG

– Oslo kommune har et stort ansvar for den samlede vurderingen av smittesituasjonen. Jeg har stor respekt for dette. Nå har Oslo truffet en beslutning, og det blir viktig å slutte opp om smitteverntiltakene slik at de blir effektive. Generelt kan jeg si at koordineringsgruppen under hele pandemien har vært tydelige på at tjenestene til barn og unge må skånes så langt det er mulig, skriver Trommald i en e-post til VG.

Hun minner nok en gang om at nedstenginger kan ha store helsemessige og sosiale konsekvenser for barn og familier.