Hør Krimpodden: IS-kvinnen - offer eller terrorist?

En 30 år gammel kvinne står tiltalt for terrordeltakelse i Syria. Denne uken startet rettssaken mot henne. Hun nekter straffskyld og mener hun ble nektet å forlate Syria.

I den nye episoden av Krimpodden forteller vi om reisen kvinnen gjorde fra Norge til Syria og hva hun opplevde som kone til en IS-kriger.

Påtalemyndigheten mener at hun ved å ta vare på barn og stelle i hjemmet var med på å tilrettelegge for IS-krigerne, og at hun oppfordret venninner til å knytte seg til terrorbevegelsen.

Kvinnen har tidligere fortalt til VG at hun gjorde en alvorlig feil ved å reise til Syria. Men at hun ble nektet å reise fra landet.

Hvorfor reiste hun fra trygge Norge og inn i et fryktet krigsområde der IS styrte? Visste hun hva hun ble med på?

I podkasten får du også høre Linda Noor fra Minotenk fortelle om hvordan IS brukte kvinnene systematisk på en måte vi ikke har sett før.

– De skulle på en måte utgjøre ryggraden i det felleskapet de forsøkte å bygge, sier Noor.

Videre forteller hun at den viktigste rollen kvinnene skulle ha var koner og mødre. Samtidig var de viktige for å rekruttere andre til terrororganisasjonen.

– Det jeg vil hevde er at det helt klart har gjort det mer attraktivt for menn å reise til IS. At det var mulig for dem å gifte seg, som en del av den pakken, sier hun.

