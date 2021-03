REAGERER: Hanna Gran Sestøl (31) trodde ikke det skulle være så vanskelig å jobbe som lege etter at hun var ferdig med utdannelsen sin i Danmark. Foto: Privat

Medisinstudenter reagerer på turnusordning

Norske medisinstudenter i Danmark som vil jobbe i Norge, er nødt til å ta turnusen to ganger. Én gang i Danmark og én gang i Norge.

Medisinstudentene må ta dobbel turnus fordi den danske turnusordningen (KBU) ikke er godkjent i Norge. Det får studentene til å reagere.

Den norske spesialiseringsordningen (LIS1) innebærer at du jobber 1,5 år i en opplæringsstilling etter studiene. Denne praksisordningen er obligatorisk for å kunne jobbe som lege, og for å kunne gå videre med spesialisering i Norge. Det er stor kamp om plassene på ordningen.

Den norske og danske turnusordningen er relativt like. Likevel må norske studenter gjennomføre begge for å kunne jobbe i Norge.

– Jeg føler at jeg går nedover på karrierestigen selv om jeg har masse erfaring, noe jeg synes at er frustrerende, sier Hanna Gran Sestøl (31) som er utdannet lege i Danmark og som har gjennomført den danske turnusordningen.

Blir frustert

Hanna Gran Sestøl har jobbet som lege i Danmark i halvannet år etter endt turnustjeneste, hvor hun også startet på et spesialistforløp. Men når hun nå har flyttet tilbake til Norge må hun gjennom mye av det samme som det hun hadde under sin turnus i Danmark.

– Læremålene i turnusordningene i Norge og Danmark er så å si identiske. Den LIS 1-ordningen varer i halvannet år i Norge, mens den danske turnusordningen varer i ett år. Jeg synes det hadde vært mer rettferdig hvis man heller bare tok igjen det halve året her i Norge.

Det at hun opptar en LIS1-stilling i Norge, når hun selv vet at det er flere nyutdannede som venter på plass, frustrerer henne.

– Vi trenger jo turnusleger, det er for få plasser allerede. Vi som har hatt turnus i Danmark har egentlig kunnskapen til å komme oss videre, men istedenfor opptar vi plassene til andre som trenger det mer enn oss, sier Sestøl.

Mange henvendelser

Morgan Alangeh, som er president i ANSA, sier at de får henvendelser fra studenter som frustrerte over ordningen.

Han forteller om studenter som i god tro har tatt opp saken med helsemyndighetene i håp om en rask og enkel løsning. Det fikk de ikke.

– Vi syns dette er veldig synd, både fordi de som har fullført burde kunne få praktisere yrket sitt så fort som mulig, og fordi det er for få turnusplasser i Norge, sier Alangeh, og legger til at det er dyrt å opprette nye turnusplasser.

ANSA mener det danske medisinstudiet burde godkjennes i Norge før turnusen er gjennomført, slik at studentene kan velge å ta turnusperioden enten i Danmark eller i Norge. De vil også at den danske turnusen skal godkjennes som et alternativ til den norske.

– Det siste er det viktigste. Det er et åpenbart minstekrav at du skal slippe ny turnus. Det vil gagne studentene, helsevesenet og den norske stats økonomi.

– Vanskeligere for danske og svenske leger

Flere politikere som VG har vært i kontakt med reagerer på at det er så kronglete for medisinstudentene som har tatt utdanningen sin i Danmark.

– All den tid vi ikke har nok studieplasser tilgjengelig for å utdanne nok leger, synes jeg dette er en merkelig prioritering og vurdering for godkjenning, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

Han får følge av Tellef Inge Mørland (Ap) som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Behovet for leger og annet helsepersonell er stort. Da er det et paradoks om man gjør det vanskeligst mulig for norske studenter i Danmark å få godkjent den praksisen de har gjennomført der, sier Mørland til VG.

– Hva mener du kan gjøres annerledes med tanke på ordningen som er i dag?

– For meg fremstår det som underlig at ikke man kan se på en løsning, der dansk turnus kan inngå som en del av det samlede turnuskravet til disse medisinstudentene. Da kan man heller sette krav om at det som eventuelt mangler må gjennomføres i Norge, før man er i mål med medisinutdannelsen sin. Det vil være en vinn-vinn både for studentene og samfunnet, om man unngår at disse studentene må ta deler av turnusen sin dobbelt, sier Mørland.

Tap-tap

Mona Fagerås som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for SV mener dagens ordning har flere negative konsekvenser.

– Vi trenger alle de leger vi kan få i dette landet og saken blir jo spesielt vanskelig å forstå når vi tar med at disse norske studentene har hatt lån fra Lånekassen. Dermed har vært med å finansiere en utdanning som ikke vil kunne brukes i Norge. Tap - tap der altså, sier Fagerås til VG.

Kan komme løsning

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til VG at det er EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv som regulerer godkjenningen av yrkeskvalifikasjoner i EU/EØS-området. Den danske turnusordningen er en del av grunnutdanningen i medisin, mens LIS1 i Norge er en del av spesialistutdanningen.

– Direktivet åpner ikke, så langt myndighetene vurderer, for at vi kan regne grunnutdanningen som en del av spesialistutdanningen. Det betyr at vi fra norsk side, uavhengig av innholdsmessige likheter, ikke kan telle KBU eller annen praktisk tjeneste tatt som del av medisinsk grunnutdanning som en del av norsk LIS1, skriver Erlandsen (over).

Hun er ikke kjent med at det planlegges endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, men sier at det likevel kan komme en løsning for studentene i Danmark.

– Vi er imidlertid kjent med at Danmark vurderer å gjøre endringer i hvordan deres utdanningsløp er strukturert. Dersom disse prosessene fører til de danske utdanningsløpene får en innretning lik den norske og svenske (fra sommeren 2021), vil sannsynligvis problemstillingen falle bort.