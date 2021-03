SP-POLITIKER: Mikal Leigland (Sp) er fungerende ordfører i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Foto: Privat

Ordførere kritiske til nytt vaksine-forslag: − Ikke bra

Flere ordførere på Vestlandet mener FHI-forslaget til ny vaksine-fordeling er feilslått. De frykter tilspissing i kampen om nålestikkene, og minner om at et tregt vaksinetempo er hovedproblemet.

– Alle innbyggere er like mye verdt. Det er dette en tildeling av vaksiner må bygge på. Enten man lever på gullkysten her på Vestlandet, eller er papirflytter i Oslo, så er jeg ikke for at staten gjør forskjell på hvem som skal vaksineres, sier fungerende ordfører Mikal Leigland (Sp) i Bjørnafjorden kommune i Vestland.

Han frykter at en ny vaksinestrategi der Oslo med sitt høye smittetrykk skal prioriteres, vil vekke enorm motstand.

– Det er ikke bra med en skjevfordeling. Det eneste vi bør være opptatt av nå, er å få vaksinert flere raskere. Hovedproblemet er jo at dette går altfor sakte, vi får for få vaksiner raskt nok. Se på England, der er en fjerdedel av befolkningen vaksinert, sier Leigland.

SUNNMØRING: Bjørn Prytz i Herøy kommune er Norges eldste ordfører med sine 76 år. Men han er selv ikke vaksinert ennå. Foto: Herøy kommune

Ordfører Bjørn Prytz i Herøy og samtlige av hans 25 ordfører-kolleger i Møre og Romsdal er enige.

– Denne skjevfordelingen er det vi har advart mot i brevet til FHI fra samtlige 26 ordførere i Møre og Romsdal. Der ba vi om at helsemyndighetene holder seg til den vaksinestrategien som tidligere er innført - basert på det verdigrunnlaget som også FHI har hatt til denne tid, sier Prytz til VG.

– En endring i denne vaksinestrategien til fordel for befolkningen i tettbygde byer vil jo medføre at befolkningen andre steder blir nedprioritert, legger han til.

Han minner om at vaksinene først og fremst stikkes inn i armen på folk for at de som kan bli syke ikke skal bli alvorlig syke eller dø.

Akkurat i dag har han ingen registrerte smittede i kommunen som han leder. Tidligere er det registrert i alt et 20-tall smittede - i en befolkning på 8900 innbyggere.

- Når det nå ser ut til å bli en skjevfordeling som vi har advart mot, så er det veldig viktig at de eldre, syke og helseansatte sikres tilgang til vaksine før en skjevfordeling til fordel for bydeler i Oslo.

- Frykter du at en skjevfordeling kan føre til en tilspissing i vaksinediskusjonen mellom by og distrikt?

- Ja, det vil føre til en tilspissing - spesielt hvis det viser seg at en skjevfordeling vil føre til at mennesker i risikogrupper og eldre ikke får vaksinen som planlagt, sier ordføreren som selv er 76 år, men ennå ikke er vaksinert.

POPULÆR: Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) stikker stadig av med enorme stemmetall ved lokalvalgene i Nordfjord. Her er han fotografert utenfor rådhuset på Nordfjordeid. Foto: Odin Jæger, VG

Stad-ordfører Alfred Bjørlo fra regjeringspartiet Venstre har en annen tilnærming en kollegene litt lenger nord på Vestlandet:

– Dette handler om å redde liv mest mulig effektivt. Dersom Folkehelseinstituttet på faglig grunnlag tilråder en viss skjevfordeling enn viss periode til fordel for smitteutsatte bydeler i Oslo i en kortere periode, så vil jeg støtte det, sier Bjørlo til VG.

– Du vil også da si OK til at Stads innbyggere gir avkall på noen vaksiner?

– Ja, det medfører da at vi kan gi avkall på noen få vaksiner i en kortere periode, svarer Bjørlo.

I Røros kommune er det hittil registrert tre (3) smittede innbyggere. Ordfører Isak Busch (Ap) har en viss forståelse for at regjeringen og Helsedirektoratet nå legger om deler av vaksinestrategien i retning av en viss skjevfordeling.

– Vi har sett at vaksinering har den egenskapen at den demper smittetrykket. Samtidig tror at jeg hvis en først skal innføre en differensiering med utgangspunkt i smittetrykket, så håper jeg man tar høyde for at Røros er en typisk turistkommune som også er veldig avhengig av en effektiv vaksinering fremover, sier han.

Han minner om at ordførere er lekfolk, som bør ha tillit til fagfolkene i FHI.

- Alle ordførere vil jobbe for å gi sine innbyggere best mulig tilgang til vaksinering. Men vi må ha tillit til fagfolks vurdering av den beste strategien for Norge totalt sett. De har større forutsetninger for å vurdere hva som er en fornuftig strategi for å få slått ned denne pandemien raskest mulig enn det vi lekfolk har.

I Røros kommune har hittil 398 fått første vaksinedose og 203 innbyggere har fått andre-dosen - av i alt 5500 innbyggere.

Dette har FHI foreslått

FHI har hele veien sagt at skjevfordeling kan bli mer aktuelt når man har vaksinert de aller eldste. I tillegg er det en forutsetning at det er store regionale forskjeller i smittetrykk.

Både matematisk modellering på fylkesnivå og enklere beregninger på kommunenivå viser at en geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid, sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av å redusere:

Antall infeksjoner

Sykehusinnleggelser

Dødsfall nasjonalt

«Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå; dvs. at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser)», heter det i anbefalingen fra FHI.

Samtidig trekker de inn at det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til utviklingen av pandemien.

I rapporten de har levert til regjeringen har de regnet på og vurdert flere former for skjevfordeling, blant annet til Oslo. De mener det de beskriver som en beskjeden skjevfordeling kan være en løsning.

Det innebærer:

Å fordele 20 prosent ekstra til områdene som bør få mer, og fordele reduksjonen best mulig på øvrige kommuner slik at mange kommuner får litt mindre, mens noen får med vedvarende høyt smittetrykk og innleggelser får mer.

Med en beskjeden skjevfordeling skriver FHI at man fordeler flere vaksinedoser til de kommunene som går over en satt terskelverdi. Hvis terskelverdien for eksempel er flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 til 4, vil det gi et økt antall vaksinedoser til:

Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo

og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Med utgangspunkt i at det forventes opp til 663.000 doser i mars, og at Oslo med nåværende fordeling får 9,2 prosent av dosene, skriver FHI at en 20 prosent mer til Oslo vil bety 12.200 ekstra doser.

