SMITTEVERNAKTØR: 20 norske kommuner bestilte smittevernutstyr fra May Martinsen (41) da corona-pandemien kom til Norge. Foto: Irmi Group AS/pressefoto

Politiet etterforsker May Martinsen (41): Ber kommuner vurdere anmeldelser

Oslo politidistrikt ser alvorlig på VGs opplysninger om May Martinsen (41), som har solgt smittevernutstyr til flere norske kommuner under pandemien.

– En person som sitter i konkurskarantene har ikke lov til å drive et selskap. Dette rammes av en egen paragraf i konkursloven, med bøter eller strafferamme inntil tre måneder, sier politiadvokat, Helge Vigerust i Oslo politidistrikt.

– Dersom konkurskarantenen er brutt, er dette noe politiet ser alvorlig på.

VG skrev søndag om May Martinsen (41), som har solgt smittevernutstyr til flere norske kommuner under coronapandemien.

Martinsen ble i 2019 ilagt konkurskarantene, og har ikke lov til å drive eget firma. VG har tilgang til ti e-poster der Martinsen kaller seg CEO (administrerende direktør) for firmaet Asklepios Trade AS som ble opprettet i april.

– Politiet har lest VGs sak, men har ikke tilgang på de samme e-postene. Det skulle vi gjerne hatt. Vi må ha konkrete bevis, dersom vi skal vurdere å straffeforfølge dette, sier Vigerust.

ETTERFORSKER: Oslo politidistrikt undersøker flere spor knyttet til May Martinsens forretningsvirksomhet. Påtaleleder på saken er Helge Vigerust. Foto: Tore Kristiansen

I løpet av pandemiens første måneder bestilte norske kommuner smittevernutstyr for 12 millioner kroner av Martinsens selskaper.

Da Skatteetaten undersøkte Asklepios Trade AS i oktober, var deres konklusjon at Martinsen var «reell styreleder og innehaver» av selskapet, viser en kjennelse fra Oslo Byfogdembete, som VG har fått innsyn i.

– May Martinsen sitter ikke i styrer eller er daglig leder. Hun forholder seg til konkurskarantenen, som for øvrig snart er over, skriver advokat Ole Dalan til VG i en epost, på vegne av May Martinsen.

– Det er ingen tvil om at VG konstruerer et virkelighetsbilde, som er feilaktig og blåser saken ut av alle proporsjoner.

– Kan være en bedrageri-handling

May Martinsen (42) er siktet for bedrageri og brudd på bokføringsloven i forbindelse med sin tidligere forretningsvirksomhet. Martinsen har gått konkurs ni ganger.

Hun ble avhørt av politiet 27. november.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i dette. I litt mer kompliserte saksforhold er det hensiktsmessig å utarbeide en siktelse før et avhør, for å gjøre det mer klart for den avhørte hva saken gjelder. En siktelse sier da ikke noe om bevisenes styrke, sier Vigerust.

Drammen kommune ble fortalt at utstyret Martinsen og hennes samarbeidspartner Rob Arnesen AS solgte, ble testet av Forsvarets Forskningsinstitutt og Karolinska Institutet i Sverige.

Det var Martinsen som skrev dette til kommunen, viser eposter VG har fått innsyn i.

«Varene blir sendt til Folkehelseinstituttet (FHI), som da bruker Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for testing.» , skrev Martinsen til Drammen kommune 18. april.

Videre skriver hun:

«Karolinska Institutet er kjent for sitt sterke forsknings og medisinmiljø, og har anerkjent med Nobelspris og tung anerkjennelse i Europa. Karolinska Institutet vil nå også ta en ekstra kvalitetsjekk for oss»

KJØPTE UTSTYR: Nora Hultmann i Vennesla kommune kjøpte utstyr fra May Martinsen. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Da kommunene ba om å få se testrapportene fikk de til svar at disse ikke var klare enda. Drammen kommune besluttet da å teste utstyret selv.

Munnbindene og åndedrettsvernet bestod ikke testen hos FFI.

Overfor VG erkjenner Martinsen at utstyret aldri ble testet, men mener årsaken var at Rob Arnesen AS ikke ville betale for testing, slik VG skrev søndag. Dette avviser Rob Arnesen AS.

– Dersom kommunen er blitt lovet at utstyret var testet, når det ikke var det, så kan det være en bedrageri-handling, sier Vigerust.

– Dersom det stemmer at FFI har testet utstyret, og det ikke ble godkjent, må Drammen kommune i så fall vurdere å levere en anmeldelse. Dette kan potensielt rammes av bedrageribestemmelsen i straffeloven.

Interessert i opplysninger

Vigerust sier politiet er interessert i å komme i kontakt med kommuner som har opplysninger i saken og ber kommunene anmelde dersom de mener det har skjedd straffbare forhold.

Per nå har politiet ikke mottatt anmeldelser fra kommuner.

– Er det riktig forstått at politiet ikke ønsker å gjøre noe på eget initiativ knyttet til kommunene?

– Når det offentlige er part, er det normalt mest hensiktsmessig å avvente en anmeldelse derfra, sier Vigerust.

Vigerust sier det kan være aktuelt å ta kontakt med Legemiddelverket i denne saken på et senere tidspunkt, dersom politiet er usikre på om utstyr som er solgt til norske kommuner er godkjent eller ikke.

– Flere norske kommuner frykter at de har kjøpt smittevernutstyr som ikke er godkjent til bruk i Norge. Er det aktuelt for politiet å ettergå smittevernutstyret Martinsen har solgt norske kommuner, og få dette undersøkt/testet?

– For å gjøre dette trenger vi at norske kommuner anmelder eventuelle forhold.

Legemiddelverket er tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge, herunder smittevernutstyr. Legemiddelverket vil ikke kommentere hvorvidt de vurderer å åpne tilsyn mot May Martinsen.

Martinsen: Siktelsen gjelder noe annet

På vegne av Martinsen skriver advokat Ole Dalan dette til VG:

«Det bemerkes først at i den allerede publiserte artikkelen slår VG fast at May Martinsen har overført et større beløp til seg selv, til tross for at VG besitter motstridende dokumentasjon.

VG har så langt aktivt forsøkt å konstruere konflikt mellom May Martinsen - hennes kunder, Legemiddelverket og politiet, til tross for at VG besitter motstridende dokumentasjon.

VGs artikkelserie om May Martinsen er knyttet til smittevernsutstyr. Siktelsen som VG viser til gjelder noe helt annet, nemlig forholdet rundt tidligere konkurs, som allerede er omtalt i avisen.

En anmeldelse og siktelse medfører naturligvis at Martinsen har krav på å bli behandlet som uskyldig frem til det foreligger en eventuell rettskraftig dom. Siktelsen har ingen relevans i forhold til problemstillingen om kvaliteten på smittevernsutstyr. Det fremstår som åpenbart at VG forsøker å finne flest mulige utenforliggende problemstillinger, som kan diskreditere Martinsen, samtidig som man tilordner henne leveranser - som ikke har noe med henne å gjøre.

Bestillingen fra Drammen kommune kom til Rob Arnesen 24 mars. Som VG har mottatt dokumentasjon på så har den intet å gjøre med verken Martinsen eller Asklepios Trade å gjøre.

May Martinsen sitter ikke i styrer eller er daglig leder. Hun forholder seg til konkurskarantenen, som for øvrig snart er over.»

Publisert: 02.12.20 kl. 16:20 Oppdatert: 02.12.20 kl. 16:31